La vida de Chuck: la película más hermosa del año de la que nadie está hablando

La vida de Chuck narra tres episodios de la vida de Charles Kranz en orden inverso: primero el fin del mundo, después un día cualquiera y finalmente su infancia. Esta estructura hace que el mensaje más poderoso se revele al final, dejando una sensación de plenitud y esperanza.

De maestros del terror a un canto a la vida

La cinta está dirigida por Mike Flanagan (La Maldición de Hill House, Misa de Medianoche) y basada en un relato de Stephen King. Lo sorprendente es que, en lugar de terror, ambos construyen una historia luminosa sobre la muerte, el duelo y el valor de cada instante.

Una película para sentir

Sin recurrir a moralejas forzadas ni discursos políticos, La vida de Chuck se presenta como una feel-good movie moderna. Nos recuerda que la vida es maravillosa precisamente porque es finita.