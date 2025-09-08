Lady Gaga acudió solo 15 minutos a los MTV VMAs por esta razón

Lady Gaga apareció en los MTV VMAs para recoger uno de los premios más importantes de la noche y luego se marchó del show tras 15 minutos.

Tras desfilar por la alfombra roja, Gaga se sentó junto a Ariana Grande, y después subió al escenario para recibir el galardón con el que fue reconocida. Durante su discurso mencionó que tenía que retirarse porque tenía que actuar en el Madison Square Garden.

“Me encantaría quedarme y ver todas estas actuaciones increíbles, pero tengo que volver al Madison Square Garden. Os quiero”, dijo la artista para aclarar la razón por la que solo estuvo unos minutos en el evento.

“Ser artista es una disciplina, un oficio que alcanza el corazón de alguien, donde crecen raíces, y le recuerda soñar. Es una responsabilidad hacer que el público sonría, baile, llore y se libere. Es un método de construir entendimiento y celebrar la comunidad”.

Lady Gaga aprovechó para dedicar su premio al público. “Gracias Little Monsters, mis fans, por apoyarme siempre y apoyar siempre al monstruo que hay en mí. Y a mi compañero en todas las cosas, Michael: crear este año contigo fue un sueño hermoso, y has sido mi compañero en cada paso del camino. Te lo dedico también a ti, mi amor...”.

Por esta razón, la cantante tuvo que salir apresuradamente de la ceremonia para cumplir con los compromisos de su gira, demostrando su responsabilidad con su trabajo.

Aunque su discurso si fue en vivo, su actuación en el escenario no fue en vivo; la cantante decidió pregrabar su presentación.