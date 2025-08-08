Suscríbete
Las fotos que nunca habíamos visto de Chespirito y Graciela Fernández

La hija de Chespirito compartió estas fotos de la relación de sus padres

August 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
chespirito-graciela-fernandez.jpeg

Paulina Gómez, hija de Chespirito revivió recuerdos de sus padres al publicar fotos inéditas de cuando eran esposos. Dos semanas después de que terminó la serie, Paulina publicó en sus redes un video y algunas fotos inéditas de sus papás, Graciela Fernández y su padre Chespirito, quienes estuvieron juntos durante más de 20 años.

Paulina, una de las hijas del comediante y quien se desempeñó como escritora y guionista de la nueva serie de su papá, generó una gran respuesta entre los seguidores del “Chavo del 8".

Las imágenes fueron acompañadas por la frase “fotitos borrosas... recuerdos vivos”, que muestran momentos íntimos y familiares de Roberto junto a su primera esposa Graciela Fernández, con quien se casó en 1968.

En otra publicación, Paulina compartió un video de Graciela donde aparece con un vestido blanco, acompañado del mensaje, “jueves de seguimos extrañando. Chespirito, sin querer queriendo. Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje y encontré esta película”.

Estas publicaciones reavivaron la historia que vivieron Graciela y Chespirito desde que iniciaron su relación cuando ella tenía 15 años y el 22, y lo acompañó en sus primeros pasos como guionista y actor. Durante más de dos décadas, Graciela fue pareja del artista con quien tuvo seis hijos, hasta que el vínculo se desvaneció en los años 80, lo que derivó en su separación.

Chespirito Graciela Fernández
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
