Las fuertes revelaciones que hizo Colate sobre lo que vivió tras su divorcio de Paulina Rubio

Nicolás Vallejo-Nágera, quien fuera pareja de Paulina Rubio, y que es más conocido como Colate, habló de varios temas en torno a la cantante, quien fuera su esposa y que es madre de su hijo Andrea Nicolás.

La relación de ambos siempre tuvo un toque de polémica, y cuando se divorciaron no fue la excepción, al contrario, fue un gran escándalo, de lo cual, el empresario comentó mucho en el programa español ¡De viernes!

Las declaraciones abarcaron desde que se divorció de “La Chica Dorada” y comenzó la batalla legal por la custodia de su hijo y la manutención. La separación se dio en el año 2012.

Esto dijo Colate sobre Paulina Rubio

El empresario no tuvo filtros al hablar de la cantante mexicana:

“Desde que se supo que nos separábamos, ahí empezó una campaña de destrucción de mi persona. Siempre he tenido muchas dificultades para ver a mi hijo a pesar de tener la custodia compartida, hubo denuncias públicas de que yo era un padre peligroso para mi hijo, ¿qué buena madre es si hay 70 demandas contra el padre?, ¿eso es ser buena madre?, eso no es bueno para el niño. De las más de 70 denuncias, por mí han sido 2 creo”, declaró el español.

Aseguró que recibió amenazas de muerte, y que los primeros años sufrió de acoso de la gente, del público. Dentro de lo que se dijo durante el pleito, fue que era un “mantenido”, al respecto comentó:

“Yo no pedí lo que me correspondía, si yo hubiese pedido lo que me correspondía hubieran sido unas cantidades astronómicas. Porque no fuimos a juicio, que todo mundo cree que sí, o sea, se vendía que sí, llegamos a un acuerdo en un día y yo renuncié a todo lo que me correspondía, yo solo quería mi dinero porque tenía que vivir en Miami, y al final decidieron pagarme una tercera parte de lo que teníamos en la cuenta en común. De cara a los medios me tenía como un mantenido y eso no era cierto”, aclaró.