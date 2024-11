Leire Martínez explica los motivos de su salida de ‘La Oreja de Van Gogh’

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, por fin explicó los motivos de su salida de la banda española, decisión que ha generado mucha polémica en redes sociales.

El pasado 14 de octubre la banda originaria de San Sebastián emitió un comunicado en el que anunciaba que Leire Martínez no iba a formar más parte de la agrupación, lo que provocó rumores de un posible regreso de Amaia Montero al proyecto musical, quien fue su primera y más famosa vocalista.

Tras muchas especulaciones, Leire Martínez abrió su corazón en ‘Me quedo conmigo’, una docuserie de cuatro episodios para Mitele, plataforma de Mediaset, en la que habló de su vida personal y profesional.

Leire Martínez Instagram @leiremo_oficial

Leire Martínez y su salida de ‘La Oreja de Van Gogh’

Luego de once años en La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero dejó la banda para iniciar su carrera en solitario, por lo que, los miembros restantes, llamaron a Leire Martínez en 2008, luego de su paso por ‘Factor X’.

“Nunca creí que yo iba a ser la elegida. Recuerdo que fue como... ‘Vete y disfruta de la experiencia’. Pasamos la mañana juntos y probamos algunas canciones y ya está", dijo la cantante.

La intérprete, quien ha pasado por una depresión por la que debió recibir medicación, habló del comunicado que emitió la banda para anunciar su salida.

“En el comunicado se dice que ha habido conversaciones. Claro que ha habido discrepancias. Y cuando ves que no llegas a un entendimiento es triste”.

La Oreja de Van Gogh Instagram @laorejadevangogh

“El sentido común te indica que si no he firmado ese comunicado probablemente es porque no estuviera de acuerdo con él. No es que no estuviera de acuerdo con todo lo que se dice, pero yo no me vi cómoda firmándolo”.

Aunque no quiso ahondar en el tema, señaló que los miembros de la banda tomaron caminos separados, a tal punto que no hay retorno.

“Como pasa en las relaciones, a cada uno nos van pasando cosas en la vida y hay momentos que tu camino a veces se separa un poco. Luego igual vuelves. Nuestros caminos se han separado lo suficiente para que igual no tengan vuelta”, explicó sobre su salida del proyecto.

“Los motivos son los que nosotros sabemos que son y no le importan a nadie”, sentenció.

Leire Martínez y Amaia Montero Instagram @leiremo_oficial / @amaiamonterooficial

Leire Martínez se pronuncia sobre su supuesta rivalidad con Amaia Montero

Leire Martínez confesó que siente mucho respeto y admiración por Amaia Montero, quien “dejó el listón muy alto”, sin embargo, hizo énfasis en que es su compañera, no su amiga.

“Cuando yo llego al grupo ella ya no está, ella no ha sido mi compañera de grupo estos 16 años. Amaia y yo nunca hemos sido amigas, somos compañeras a la que respeto profundamente, a la que admiro profundamente”.

Se pronunció sobre la rivalidad que los fans de la banda han puesto entre ellas por todos estos años, pues desde la entrada de Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh no han parado las comparaciones.

“Creo que este empeño por enfrentarnos la una con la otra lo único que ha conseguido es que no haya podido haber una relación normalizada entre nosotras”.

“Es que yo no rivalizo con nadie, yo vivo en paz, tengo una vida muy tranquila y abogo y trabajo para que sea lo más tranquila y lo más pacífica posible”.

También aclaró que Amaia Montero no tiene nada que ver con su decisión de abandonar la banda.

“Este grupo lo componíamos cinco personas y digo cinco, no seis. Amaia no tiene nada que ver en lo que haya ocurrido en de puertas para adentro en este grupo, entonces, que la dejen tranquila”.

“Amaia no ha sido mi compañera de grupo, y no lo digo a malas y no lo digo excluyéndola (...) Amaia ha sido y será por siempre historia de este grupo y eso no se lo va a quitar nadie”.