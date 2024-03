Lenny Kravitz: Esto es lo que más le inspira de México

Durante su visita a la Ciudad de México, Lenny Kravitz compartió en conferencia de prensa su profunda conexión con el país y su cultura. México ha sido una fuente constante de inspiración para el músico, quien ha expresado su amor por la belleza del país y su vibrante escena artística.

Kravitz ha explorado otros aspectos de la cultura mexicana, como el diseño y la gastronomía. El video de “TK421" muestra al músico disfrutando de una emblemática “Mano-Silla” del reconocido artista mexicano Pedro Friedeberg, destacando así la influencia de México en su vida y trabajo.

Por otro lado, México le trae muy buenos recuerdos al cantante y actor, quien admitió en la conferencia de prensa que se siente como en casa en el país: “Recuerdo que vine por primera vez y toqué en el Estadio Azteca, no toqué en clubes, construí mi camino y fui directamente ahí, fue la experiencia más increíble de mi vida, conociendo a la gente que me apoyó, fue muy especial el amor que me dieron”, recordó Kravitz.

En los últimos años, Kravitz ha sido fotografiado en eventos o simplemente caminando por las calles de la Ciudad de México. Una de sus últimas apariciones fue en el concierto que dio Paul McCartney en el Foro Sol, en donde se mezcló con el resto de la gente que fue a ver al exBeatle.

“Me encanta venir a México, es tan hermoso, es tan a la moda, tan inspirador, muchos de mis diseñadores favoritos, arquitectos, están aquí, es increíble. Los cineastas, sé que ustedes saben lo que ha hecho su país, han conquistado al mundo con películas increíbles, encuentro mucha inspiración aquí”, dijo en la conferencia de prensa.

“Blue Electric Light”, el próximo disco de Lenny Kravitz

Lenny Kravitz compartió detalles sobre su próximo álbum, titulado “Blue Electric Light”, el cual está programado para salir el próximo 24 de mayo, dos días antes de su cumpleaños 60. El cantante y actor describe este álbum como una “oda a la autenticidad y la búsqueda de la libertad”.

Te va a interesar: El duro testimonio de Lenny Kravitz: esto fue lo que dijo sobre el abuso sexual que sufrió

Antes del lanzamiento oficial, Kravitz ya adelantó dos temas del álbum: “Human” y “TK421". En el primero, el cantante de “Fly Away” explora la experiencia humana y la importancia de ser fieles a nosotros mismos, mientras que en “TK421" nos invita a llevar nuestras vidas al siguiente nivel.

Hace apenas unos días, Kravitz develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y actualmente está a la espera para ver si será incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll.

TAMBIÉN TE VA A INTERESAR: