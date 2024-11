Los imputados en la causa sobre la muerte de Liam Payne, ex One Direction, están libres: ¿quiénes son?

Los tres imputados en la causa judicial que investiga la muerte de Liam Payne, permanecen en completa libertad y serán interrogados en los próximos días.

Esta información fue revelada a The Associated Press por un funcionario judicial conocedor de la investigación que quiso permanecer anónimo, pues no está habilitado para hablar públicamente sobre el caso.

Fue el pasado 16 de octubre cuando el ex miembro de la banda One Direction cayó desde un balcón de su habitación en el tercer piso del hotel donde se alojaba en el barrio de Palermo, Argentina.

De acuerdo con las investigaciones, no se trató de un suicidio, sino de una caída accidental provocada por la pérdida de conciencia influenciada por los rastros de alcohol, cocaína y un antidepresivo que se encontraron en su cuerpo tras realizarse estudios toxicológicos.

¿Quiénes son los imputados en la causa sobre la muerte de Liam Payne?

El fiscal Andrés Madrea señaló como imputado a Rogelio ‘Roger’ Luis Nores, amigo de Liam Payne, quien lo acompañaba de forma cotidiana durante su estadía en Buenos Aires. Está acusado del delito de abandono de persona seguido de muerte, y suministro y facilitación de estupefacientes.

También está acusado Ezequiel Pereyra, empleado del hotel donde murió el artista, por dos presuntos suministros de cocaína a Liam Payne en el periodo que estuvo alojado en Buenos Aires.

Así como Braian Paiz, un supuesto proveedor de drogas que, al parecer, le suministró sustancias ilícitas en dos momentos diferentes el 14 de octubre, dos días antes de la muerte del cantante.

Recientemente, ellos se presentaron en las oficinas judiciales para ponerse a disposición de la justicia, pero siguen en libertad porque, según la jueza Laura Bruniard, no hay riesgo de fuga. Los tres imputados tienen prohibida la salida del país.

Braian Paiz, uno de los imputados, rompe el silencio

El presunto proveedor de drogas, Braian Paiz, de 24 años, habló con el periodista Guillermo Panizza del programa local ‘Telefe Noticias’ y negó las acusaciones en su contra.

“La realidad es que no le suministré drogas”, dijo el sospechoso.

Narró que él y Liam Payne se conocieron en el establecimiento en el que trabajaba como mesero y posteriormente lo visitó en el Hotel Park Hyatt.

“En uno de esos momentos él se me acerca y me pide mi contacto, yo le paso mi Instagram y ahí él me envía mensajes porque quería drogarse, él ya estaba drogado, creo que se iba a un concierto”, contó.

“Nos juntamos. Él me mostró un poco de su música, de la que iba a sacar adelante. […] Nos tomamos unos ‘shots’ de whisky”, agregó.

También dijo que no tenía conocimiento de que el cantante estaba en tratamiento por sus adicciones:”La realidad es que no, él cuando llegó al local donde yo trabajo, ya estaba drogado y, de hecho, no comió”.

Confirmó que se reunió con el exOne Direction el domingo 13 de octubre en Casa Sur: “Ahí pasamos la noche. Nos drogamos, porque es la realidad, pasó algo íntimo. Yo fumé marihuana y él estaba con la cocaína”.