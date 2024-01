Los poderosos mensajes de Karol G sobre la superación y el amor propio

Karol G tuvo un gran 2023, y en la última foto de este año dio un gran mensaje que dejó claro que aún con el éxito, debe lidiar con comentarios negativos.

Subió una serie de fotos donde luce muy natural, y acompañó el carrusel de imágenes de Instagram con este mensaje:

“Última fotico de mi 2023, (...) darles las gracias por tanto amor y desearles un 2024 donde cada uno crea en sí mismo por encima de cualquier cosa… donde por fin te decidas a ir por eso que tanto has soñado, donde se te de eso por lo que tanto has trabajado, donde explotes tu potencial al máximo y seas INMENSAMENTE FELIZ… un 2024 INOLVIDABLE!!! Que Diosito me los bendiga a todos pues … tic toc tic toc 🕰️ 5..4..3..2..1… FELIZ AñOooooOOo!!!!”.

Pero, el más impactante fue el que puso en X, antes twitter:

“El 2024 me niego a estar en lugares donde me toque encogerme para poder encajar. Me niego a ser pequeño porque otros piensen pequeño, me niego a limitar mi visión por las limitaciones de otros. El 2024 voy a creer en mi como nunca antes, voy a sacar todo mi potencial, voy a a ser quien siempre he querido y para lo que tanto he trabajado✨ Lo manifiesto desde Ya con todo el que lea este twitt !!!”.

Esto dejó claro que en algunos lugares ha tenido algún tipo de discriminación o comentarios negativos.

Los logros de Karol G en el 2023

Lo cierto es que es una de las cantantes más pupulares, queridas y ganadoras.

En el 2023 tuvo varios reconocimientos, por ejemplo: