Lucero confiesa por qué su hijo José Manuel no se deja ver en público

Lucero y Manuel Mijares son los padres más orgullosos por el debut de Lucerito en el teatro musical con la obra “El Mago de Wiz”. La expareja asistió a la alfombra roja para apoyar a su hija, sin embargo, Lucero fue cuestionada sobre dónde estaba su hijo y por qué no aparece en público.

Lucero y Manuel Mijares Getty Images

Lucerito Mijares de 18 años debutó como actriz de teatro musical con la obra El Mago (The Wiz), con su personaje Dorothy, bajo la producción de Juan Torres en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. Algo que llamó la atención de la prensa fue la ausencia de su hermano en un día tan importante para Lucerito Mijares, pues como lo ha dicho frente a las cámaras, la joven está enfocada en construir su carrera artistica, que promete ser exitosa como la de sus padres Lucero y Manuel Mijares.

Por qué el hijo de Lucero no aparece en público

La famosa confesó que su primogénito José Manuel de 21 años prefiere mantener un perfil bajo a diferencia de sus padres y su hermana, y pese a que no asistió a la alfombra roja de la obra que protagoniza Lucerito, está muy feliz de que este persiguiendo sus sueños y está dispuesto a apoyarla.

Lucerito Mijares Getty Images

Lucero habló sobre la ausencia de su hijo en los eventos a los que acude su familia, pues como es bien sabido, Lucero, Lucerito y Manuel Mijares acuden a eventos públicos, pero José Manuel no.

"Él ama la música, pero a él no le gusta figurar, a él le gusta estar en la parte de atrás, estar con nosotros siempre”, confesó.

Asimismo, Lucero junto a Mijares expresó lo orgullosa que está de sus hijos, “siempre los vamos a guiar, los vamos a llevar de la mano. Afortunadamente nuestros hijos creo que toman muy buenas decisiones, ojalá que lo sigan haciendo, han aprendido bien”.

Por su parte, Mijares dijo emocionado por el debut de su hija, “yo no he podido venir, no me ha dejado, claro me enseña sus ensayos en el teléfono me ha enseñado todo desde el principio pero es la primera vez que voy a ver todo completo, traje mi pañielo para escucharla, porque sé que vamos a llorar mucho”.

Mientras que Lucero agregó, “la veo con una intuición como si llevara siete u ocho años en esto, pero evidentemente seguirá aprendiendo, entendiendo y dominando muchas cosas, pero me impresiona su capacidad, y esa voz que tiene privilegiada le pido a Dios que se la conserve toda la vida”.