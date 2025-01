Ludwika Paleta preocupa a sus seguidores con este desesperado pedido de ayuda

Ludwika Paleta denunció a través de redes sociales que ha recibido graves amenazas de una persona que lleva años acosándola a ella y a su familia.

A través de sus historias en Instagram, la actriz de 46 años compartió capturas de pantalla donde se lee el perturbador mensaje en contra de su hijo Nicolás Haza, de 25 años.

“Yo quitaré la vida de Nicolás”, se lee en el mensaje, en el que además es mencionada su hermana, Dominika Paleta.

Ludwika Paleta pide ayuda

Ludwika Paleta le pidió ayuda a sus más de 4,8 millones de seguidores en Instagram para reportar la cuenta, pues expresó que está muy preocupada y frustrada, ya que esta persona continúa haciendo cuentas nuevas a pesar de que la ha reportado incontables veces.

“Esta persona lleva años mandando este tipo de mensajes a mi familia. Lo he reportado varias veces, pero abre otras cuentas y siempre amenazando a alguien o nosotros. Me queda claro que quiere atención, pero si me ayudan a reportarlo una vez, se los agradecería”, escribió la famosa.

La intérprete polacomexicana también hizo evidente su molestia sobre la falta de efectividad de las medidas de seguridad de dicha red social, pues a pesar de la gran cantidad de reportes, le siguen permitiendo a esta persona hacer nuevas cuentas.

“Y tiene todas estas (cuentas). ¿Cómo es que habiendo reportado tantas veces Instagram sigue permitiendo hacer cuentas nuevas?”, escribió.

Historias en Instagram de Ludwika Paleta Instagram @ludwika_paleta

Los hijos de Ludwika Paleta

Nicolás Haza es el primogénito de Ludwika Paleta, fruto de su relación con el también actor Plutarco Haza. Nació el 11 de noviembre de 1999 y en 2021 debutó en la música; también se ha desempeñado como actor y muchos lo recuerdan por su participación en la serie de Amazon Prime ‘Nadie nos va a extrañar’, donde le da vida al personaje de Alex.

Ludwika Paleta también es madre de los mellizos Bárbara y Sebastián, hijos también de Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas, con quien se casó en 2013.