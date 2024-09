¿Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron? Esta fue la declaración de Rafael Herrerías que encendió el rumor

En las últimas horas, el rumor de una posible boda entre el cantante Luis Miguel y su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas, cobró fuerza. La especulación se intensificó tras unas declaraciones del empresario taurino Rafael Herrerías, quien es un amigo cercano del artista.

¿Qué dijo Rafael Herrerías: es cierto que Luis Miguel se casó con Paloma Cuevas?

Durante su aparición en la alfombra roja de “Los 300 líderes más influyentes de México”, este jueves 5 de septiembre, Rafael Herrerías respondió afirmativamente a los reporteros que preguntaban si había sido invitado a la boda de Luis Miguel, aunque no pudo asistir.

“Sí (fui invitado), pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue hasta allá en… no me acuerdo cómo se llama, pero sí, claro (que me invitaron). (No fui) porque tenía a mi señora mal y no podía”, explicó el empresario.

¿Se le salió? Rafael Herrerías, íntimo amigo de Luis Miguel, revela que ‘El Sol de México’ se casó con Paloma Cuevas y le dedicó un emotivo mensaje a la pareja. “Ella es una gran mujer y él la aprovecha”, comentó. pic.twitter.com/kgoTM5DZZ4 — Vanessa Marroquín (@vanemarroquins) September 6, 2024

¿Cuál fue la confusión de Rafael Herrerías?

Sin embargo, existe confusión sobre lo que realmente quiso decir Rafael Herrerías. En medio de los reportes y preguntas de los medios, se produjo un malentendido.

Aunque inicialmente se pensó que confirmaba la boda de Luis Miguel, posteriormente se aclaró que las declaraciones se referían a la boda de Michelle Salas al que no pudo asistir. Este error de comunicación generó más incertidumbre sobre el estado civil del cantante.

¿Cuál es la opinión de Rafael Herrerías sobre la relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas?

A pesar de la confusión inicial, las palabras de Herrerías generaron una amplia reacción en los medios y entre los fans de ambos personajes.

Rafael también compartió su visión sobre la relación de la pareja, al describir a Paloma Cuevas como una “gran mujer” y expresar su alegría por la felicidad que ambos comparten. “Qué bueno que estén contentos y que estén bien”, añadió, al destacar además el buen momento personal y profesional que atraviesa Luis Miguel.

Herrerías fue tajante al referirse a la posibilidad de que la pareja quiera tener hijos, al indicar que probablemente no es algo que consideren dado que ambos ya tienen hijos de relaciones anteriores.

También elogió el trabajo de Aracely Arámbula, ex pareja de Luis Miguel y madre de dos de sus hijos, por su rol como madre y su carrera profesional.

¿Qué han respondido Luis Miguel y Paloma Cuevas?

Hasta el momento, ni Luis Miguel ni Paloma Cuevas han confirmado ni desmentido los rumores de su matrimonio, lo que mantiene a fans y medios a la espera de una declaración oficial que pueda aclarar la situación.

Mientras tanto, las declaraciones de Rafael Herrerías continúan siendo analizadas y discutidas en busca de pistas sobre la posible unión entre las dos figuras públicas.

Esta historia es un ejemplo de cómo una declaración puede disparar rumores y cómo los malentendidos pueden ser amplificados en el mundo del espectáculo.