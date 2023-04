Maite Perroni se sinceró sobre el día en que canceló su boda

La famosa actriz Maite Perroni fue invitada al podcast de la actriz Marimar Vega y Efren Martínez, donde recordó cómo enfrentó críticas y señalamientos tras cancelar su boda con un ex novio cuando tenía 23 años.

Maite Perroni dijo que fue sumamente juzgada tras tomar esta decisión, sin embargo, asegura que fue lo mejor que pudo haber hecho.

Aunque no reveló la identidad de aquel hombre con el que iba a llegar al altar, habló con total apertura de cómo fue el momento en que decidió dar marcha atrás a sus planes de matrimonio.

“Cuando tenía 23 años iba a seguir el patrón establecido, te enamoras y te casas. A los 23 años ya iba a terapia de pareja antes de casarme, después de distintas situaciones llega el momento en el que asumo que no me quiero casar”, inició contando durante la plática con Marimar y Efren.

Asimismo, explicó cómo fue que tomó esta decisión y las críticas que recibió, “dije: no, yo no quiero ser feliz después de la boda o porque me caso, yo quiero ser feliz hoy, mañana y pasado. En la vida hay muchas etapas distintas pero tengo 23 años, y esto no está siendo sano. En el momento en el que tomo esta decisión fui súper juzgada, súper criticada, súper señalada”.

Aunque Maite Perroni ya había recibido el anillo por parte de su ahora ex prometido, dijo que fue lo mejor tomar la decisión de no casarse. “Hubo mil motivos por los cuales sucedió eso, más allá de una decisión consciente de una mujer de 23 años que dice:' pausa, no no quiero’, y el decir: ‘no, no me siento culpable, no me siento mal por tomar esta decisión’, era como: ‘qué mala onda, qué mala persona... no se quiso casar”.