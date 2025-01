Majo Aguilar confirma distanciamiento con su tío Pepe Aguilar y su prima Ángela Aguilar

Majo Aguilar se sinceró y contó que existe un distanciamiento entre ellos desde hace varios años. Mediante un video en TikTok, la cantante dijo que no mantiene una relación cercana con esos integrantes de su familia.

Majo decidió hablar al respecto, ya que los comentarios sobre su relación con su familia han llegado al punto de incomodarla.

“Quiero platicar con ustedes desde el fondo de mi corazón y espero que reciban este mensaje con total claridad. También voy a ser muy directa porque las cosas han llegado a un nivel donde necesito ser lo más transparente posible. Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia, hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentamos tanto”, explicó.

Sin embargo, negó que haya un tipo de rivalidad entre ellos como se ha especulado en varias ocasiones. A pesar del distanciamiento que existe, Majo dejó en claro que Ángela y Pepe son importantes en su vida y que no guarda ningún tipo de rencor hacia ellos, al contrario, pidió a la gente que deje de fomentar el odio hacia su familia.

“Eso no significa que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida. Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque el cariño lo tengo, por ese amor y convivencia que sí tuve durante mi adolescencia. Vayamos con el camino del amor”, comentó Majo Aguilar.

Finalmente, dijo que le molesta que constantemente la comparen con su prima. “Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios. Quiero mandarles mucho amor y en este momento estoy sintiendo empatía por mi tío Pepe y por Ángela”, agregó la famosa que dijo que respeta la libertad de expresión de sus seguidores, pero que su carrera no está basada en polémicas.

“Yo no puedo controlar lo que piensen y lo que opinen. No puedo controlar lo que escriben y no voy a bloquear mi sección de comentarios. Las polémicas no hacen que ustedes vayan a mis shows”.