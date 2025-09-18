Majo Aguilar reacciona a los problemas de la dinastía Aguilar

Majo Aguilar reaccionó al pleito de mantienen Emiliano y Leonardo Aguilar. A pesar de que la intérprete había procurado mantenerse al margen de las controversias que constantemente enfrentan su tío Pepe Aguilar y su hijo, en esta ocasión decidió opinar al respecto en un reciente encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Esos temas para mí son en privado... yo lo único que deseo es amor para todos y siempre he dicho, puro amor y que todo esté bonito. A todos los quiero mucho, quiero que todo esté bonito, que todos estemos bien”, declaró la artista, quien además añadió que le encantaría hacer un dueto con Emiliano Aguilar, incluso dijo que ya lo han platicado.

Por otro lado, la cantante dijo al programa “Hoy”, que está interesada en explorar una nueva faceta en la actuación, siguiendo el legado de sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

“Me gusta mucho, pero siempre con todo respeto. No es cualquier cosa la actuación, le tengo muchísimo respeto a los actores. Sí me gustaría hacerlo y si sucede, pues prepararme como tiene que ser, porque no es fácil, pero me encantaría”, comentó Majo Aguilar sobre su deseo de prepararse por si surge la oportunidad de participar en cine o televisión.