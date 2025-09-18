Suscríbete
Entretenimiento

Majo Aguilar reacciona a los problemas de la dinastía Aguilar

La cantante habló por primera vez sobre la polémica entre su primo Emiliano y la familia Aguilar

September 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
majo-aguilar-opina-sobre-el-pleito-de-sus-primos.jpg

Majo Aguilar reaccionó al pleito de mantienen Emiliano y Leonardo Aguilar. A pesar de que la intérprete había procurado mantenerse al margen de las controversias que constantemente enfrentan su tío Pepe Aguilar y su hijo, en esta ocasión decidió opinar al respecto en un reciente encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Esos temas para mí son en privado... yo lo único que deseo es amor para todos y siempre he dicho, puro amor y que todo esté bonito. A todos los quiero mucho, quiero que todo esté bonito, que todos estemos bien”, declaró la artista, quien además añadió que le encantaría hacer un dueto con Emiliano Aguilar, incluso dijo que ya lo han platicado.

Por otro lado, la cantante dijo al programa “Hoy”, que está interesada en explorar una nueva faceta en la actuación, siguiendo el legado de sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

“Me gusta mucho, pero siempre con todo respeto. No es cualquier cosa la actuación, le tengo muchísimo respeto a los actores. Sí me gustaría hacerlo y si sucede, pues prepararme como tiene que ser, porque no es fácil, pero me encantaría”, comentó Majo Aguilar sobre su deseo de prepararse por si surge la oportunidad de participar en cine o televisión.

Majo Aguilar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Calvin-Harris-demanda-a-su-ex-asesor-financiero.jpg
Entretenimiento
Calvin Harris demanda a su ex asesor financiero por robarle 22,5 mdd
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
lista-de-nominados-latin-grammy-2025.jpeg
Entretenimiento
Lista de nominados a los Latin Grammy 2025
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
margot-robbie-vestido-mugler.jpeg
Entretenimiento
Margot Robbie impacta con un vestido diseñado en 1998
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-soler-preinfarto-estado-de-saludjpg
Entretenimiento
Juan Soler acude de emergencia al hospital; esto se sabe de su estado de salud
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yadhira-carrillo-juan-collado-separacion-actuacion-telenovelas.jpg
Entretenimiento
Yadhira Carrillo revela la razón por la que se alejó de las telenovelas
La actriz confesó que se retiró por decisión propia hace varios años
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-concierto-amazon-residencia.jpg
Entretenimiento
Bad Bunny sorprenderá a sus fans con ver su concierto en vivo desde streaming
El intérprete de “Neverita”, extendió su residencia en Puerto Rico
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar.jpg
Entretenimiento
Surge nuevo conflicto entre Leonardo y Emiliano Aguilar
Marcela Rubiales, tía de los Aguilar explotó contra el rapero por amenazar a Leonardo
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
murio-robert-redford.jpeg
Entretenimiento
Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood a los 89 años
El actor, director y productor estadounidense era conocido por sus papeles protagónicos en “Butch Cassidy and the Sunsanche Kid” y “All the President’s Men”
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Belinda
Entretenimiento
Belinda revela cuál es la mayor locura que ha hecho por un hombre
En una entrevista, la carismática cantante y actriz reveló el mayor error que comete a la hora de enamorarse
September 15, 2025
 · 
Tania Franco