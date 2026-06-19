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Maná reunió a 170 mil personas en la glorieta de la Minerva con un concierto histórico en Guadalajara

La banda tapatía celebró junto a su ciudad una noche especial tras encabezar la ceremonia inaugural de la Copa y anunciar su gira de estadios por Latinoamérica

Junio 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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JUAN BOTERO

La noche de ayer, Guadalajara vivió una de esas postales que trascienden la música. Más de 170 mil personas se dieron cita en la Glorieta de La Minerva para recibir a Maná, la banda que nació en esta ciudad y que, cuatro décadas después, continúa siendo uno de los nombres mexicanos más importantes y reconocidos en el mundo.

En un ambiente de fiesta, orgullo y celebración, la agrupación encabezada por Fher Olvera ofreció un recorrido por algunos de los temas que han acompañado la vida de varias generaciones. Canciones como “Rayando el Sol”, “Oye Mi Amor”, “Vivir Sin Aire” y “Labios Compartidos” fueron coreadas por miles de asistentes, convirtiendo uno de los símbolos más representativos de Guadalajara en un enorme encuentro entre la banda y su gente.

La presentación llegó en un momento especialmente significativo para Maná. Apenas días después de representar a México ante millones de espectadores alrededor del mundo durante la ceremonia inaugural de la Copa, la agrupación regresó a la ciudad que la vio nacer para compartir una noche que celebró tanto su historia como el vínculo inquebrantable que mantiene con su tierra.

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El concierto llegó tras el anuncio de nuevas fechas de Vivir Sin Aire Tour, la gira de estadios con la que la banda celebrará 40 años de trayectoria recorriendo ciudades como Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México. La etapa latinoamericana culminará el 17 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, donde Maná ofrecerá su única presentación en México durante 2026.

Además de la música, el evento tuvo un impacto social y ambiental: la banda tapatía anunció que se realizará una donación para impulsar la reforestación en el Área Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y una trayectoria que los ha llevado a más de 30 países, Maná se ha convertido en uno de los mayores embajadores de la música mexicana a nivel internacional.

La noche en La Minerva fue mucho más que un concierto gratuito. Fue el encuentro entre una ciudad y una banda que forma parte de su identidad cultural; la celebración de cuatro décadas de canciones que han acompañado a millones de personas y una muestra del vínculo permanente entre Maná y la ciudad donde comenzó una de las historias más importantes del rock en español.

Maná Mundial México
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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