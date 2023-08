Quién es y a qué se dedica Marcelo Imposti, el novio de Paola Rojas

La periodista Paola Rojas vive uno de sus mejores momentos en lo profesional y en el ámbito amoroso. Aunque suele ser muy discreta con su vida personal, recientemente la conductora de “Sin prejuicios” de N+ Media, reveló algunos detalles sobre su relación amorosa con el empresario Marcelo Imposti.

Paola Rojas reconoció que suele hablar muy poco de su actual pareja. “La verdad es que platico muy poco sobre mi novio. Yo soy pública pero él que culpa tiene de eso”, señaló durante una emisión del programa “Netas divinas”.

Sin embargo, la periodista se animó a compartir algunos pormenores de cómo conoció a su novio; ocurrió durante una fiesta hace ya varios años.

“Lo había conocido antes hace muchos años en una en una fiesta, en la que yo también estaba un poco indispuesta, a la mexicana… O sea digamos que había tomado no solo agua de jamaica. Y entonces, por lo tanto no me acuerdo, lo cual es un poco frustrante pero nos conocimos en aquel entonces”.

“Tuvo que pasar el tiempo para que la pareja volviera a coincidir y surgiera entre ellos una relación. “Pasaron los años y yo me casé me multipliqué, él también, y nos encontramos años después. Yo estaba comiendo con Daniela (Magún). Y de pronto se para Dani y cuando regresa me dice: ‘Oye ese tipo que está ahí… Y yo, ¿cuál? El guapo que me fascina y no puedo dejar de ver… Ese dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada”.

¿Quién es Marcelo Imposti? Perfil

Marcelo Imposti, actual compañero sentimental de Paola Rojas es un reconocido empresario argentino. Tiene 56 años de edad; es divorciado y padre de tres hijos, fruto de su matrimonio anterior con Marcia Carmona.

El novio de Paola Rojas es un empresario exitoso, aficionado a los deportes Foto: Caras

De acuerdo con información de su perfil profesional en LinkedIn, Imposti estudió Arquitectura en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. Actualmente es director general de Grupo Publica, una agencia de publicidad alternativa.

Es amante del fútbol y, al igual que otros de sus compatriotas, su devoción por el deporte se concentra en Lionel Messi.

Paola Rojas y Marcelo Imposti han aparecido juntos en varios eventos Foto: Caras

Además de los negocios y el soccer, Marcelo Imposti también comparte su tiempo y pasión por el mundo ecuestre; algunos de los eventos que frecuenta son el Longines Global Champions Tour México, donde el poder y la gracia de los caballos se entrelazan en un espectáculo fascinante.

Paola Rojas y Marcelo Imposti iniciaron su relación en 2020, un par de años después de que la conductora se divorció de Luis Roberto Alves “Zague”, con quien estuvo casada durante nueve años.