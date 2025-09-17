Margot Robbie impacta con un vestido diseñado en 1998

Margot Robbie deslumbró con un sexy vestido de alta costura de diseñador francés Thierry Mugler con el que acaparó todas las miradas en el estreno de su película, “Un gran viaje atrevido y maravilloso” en Nueva York.

En su regreso al cine, tras haberse tomado una pausa de dos años, la actriz australiana eligió llevar un look especial, un vestido corsé diseñado en 1998.

Hace dos años, Margot Robbie enamoró en las alfombras con sus looks rosas inspirados en la muñeca más famosa de la historia, “Barbie”, sin embargo, ahora reapareció mejor que nunca.

Recientemente, Robbie desfiló por la alfombra con un vestido transparente de pedrería en Londres, diseñado por el difundo diseñador Giorgio Armani, que pensamos que era el más sensual de su gira promocional, pero no fue así, porque la famosa nos sorprendió con un nuevo look como lo está haciendo en cada una de sus apariciones.

Se trata de un vestido negro largo y ajustado en crepé elástico negro, con un escote en “V” u una abertura en cada pierna, encima de un body tipo corsé satinado en color blanco con cierre de cordones en la espalda.

Este diseño debutó en la pasarela de la colección de Alta Costura Primavera/Verano 1998 de Mugler.