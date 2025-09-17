Suscríbete
Yadhira Carrillo revela la razón por la que se alejó de las telenovelas

La actriz confesó que se retiró por decisión propia hace varios años

September 16, 2025 
Diana Laura Sánchez
yadhira-carrillo-juan-collado-separacion-actuacion-telenovelas.jpg

Yadhira Carrillo se ausentó durante 17 años de la pantalla chica, sin embargo, está lista para regresar a los foros.

Muchos se preguntaban por qué Yadhira se alejó de la actuación, y aunque hubo especulaciones al respecto sobre las razones, ahora ella misma decidió confesar por qué decidió retirarse de las telenovelas en el punto más alto de su carrera.

Con la sinceridad que la caracteriza, Carrillo compartió que su ausencia fue una decisión personal y no por falta de proyectos.

“Yo elegí retirarme para dedicarme al 100% a mi familia, a mi vida personal”, expresó la actriz en una reciente entrevista, en la que destacó que dedicó su tiempo a su esposo el abogado Juan Collado y a su hogar.

No obstante, para Yadhira Carrillo no fue una decisión fácil, ya que nunca dejó de extrañar los foros de televisión y la cercanía con el público que la vio actuar en exitosos melodramas como “Amarte es mi pecado” y “Rubí”.

Afortunadamente, Yadhira aseguró que está lista para regresar a los melodramas que la consagraron como una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.

La artista reapareció en la televisión mexicana en una participación especial en la telenovela Las hija de la señora García.




Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
