Surge nuevo conflicto entre Leonardo y Emiliano Aguilar

La tía de los Aguilar salió en defensa de Leonardo Aguilar, asegurando que Emiliano solo busca atención y lamentando su actitud.

Tras una amenaza que se viralizó en redes sociales, Marcela Rubiales intervino para reprochar la actitud de Emiliano y defender a Leonardo, además de buscar frenar las tensiones que existen en la familia.

Marcela Rubiales acusó a Emiliano Aguilar de ser un mal hijo y buscar la notoriedad a través de la polémica que han generado sus declaraciones contra su padre y su hermana.

Recientemente se originó un nuevo conflicto durante un concierto de Leonardo Aguilar, cuando el cantante realizó un comentario que muchos interpretaron como una burla a su hermano Emiliano.

En el escenario, Leonardo Aguilar anunció, “les voy a cantar un rap, ¿están listos? No se confundan, yo no soy ese Aguilar, y que quede claro por favor”, lo que provocó risas entre los asistentes.

Como era de esperarse, el video se difundió en redes sociales y Emiliano respondió a través de sus redes sociales.

Emiliano Aguilar advirtió a su hermano que si lo volvía a mencionar en público, tomaría represalias físicas. Además, dijo que Leonardo es un “cobarde”.

"¿Acabas de ver la pela entre Canelo y Terance? Así te voy a dar una p... conmigo no. A mí no me estés tirando enfrente de todos en un concierto, bájale. Para que vean que yo nunca empiezo, conmigo no te metas”, dijo.

Ante la amenaza, Marcela Rubiales intervino para defender a Leonardo, criticando abiertamente la conducta de Emiliano. Rubiales afirmó que la actitud del rapero le generó “vergüenza” y le exigió que guarde silencio.

“Hasta sus abuelos se sentirían muy mal por la forma en que Emiliano ofende a su familia, solo por no tolerar las respuestas que recibe. Deja la amargura y el resentimiento que tienes. ya cállate, deja de hablar de tu familia, haz tu trabajo, sube por ti mismo no por ellos, no por el morbo no por el odio y no me interesan los cinco minutos de fama. Me duele que seas así”, manifestó.