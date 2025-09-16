Suscríbete
Entretenimiento

Surge nuevo conflicto entre Leonardo y Emiliano Aguilar

Marcela Rubiales, tía de los Aguilar explotó contra el rapero por amenazar a Leonardo

September 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar.jpg

Pepe, Ángela y Emiliano Aguilar

Instagram @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

La tía de los Aguilar salió en defensa de Leonardo Aguilar, asegurando que Emiliano solo busca atención y lamentando su actitud.

Tras una amenaza que se viralizó en redes sociales, Marcela Rubiales intervino para reprochar la actitud de Emiliano y defender a Leonardo, además de buscar frenar las tensiones que existen en la familia.

Marcela Rubiales acusó a Emiliano Aguilar de ser un mal hijo y buscar la notoriedad a través de la polémica que han generado sus declaraciones contra su padre y su hermana.

Recientemente se originó un nuevo conflicto durante un concierto de Leonardo Aguilar, cuando el cantante realizó un comentario que muchos interpretaron como una burla a su hermano Emiliano.

Lee más aquí
camila-valero-silvia-pinaljpeg
Entretenimiento
Camila Valero, bisnieta de Silvia Pinal habla de la supuesta disputa familiar por la herencia de la actriz
September 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sofia-vergara-ojo.jpg
Entretenimiento
Sofía Vergara sufre problema de salud que la obligó a ausentarse de los Premios Emmy
September 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Elton-John-hospital.jpg
Entretenimiento
Elton John genera preocupación por aparecer en el hospital; esto dijo al respecto
September 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez

En el escenario, Leonardo Aguilar anunció, “les voy a cantar un rap, ¿están listos? No se confundan, yo no soy ese Aguilar, y que quede claro por favor”, lo que provocó risas entre los asistentes.

Como era de esperarse, el video se difundió en redes sociales y Emiliano respondió a través de sus redes sociales.

Emiliano Aguilar advirtió a su hermano que si lo volvía a mencionar en público, tomaría represalias físicas. Además, dijo que Leonardo es un “cobarde”.

"¿Acabas de ver la pela entre Canelo y Terance? Así te voy a dar una p... conmigo no. A mí no me estés tirando enfrente de todos en un concierto, bájale. Para que vean que yo nunca empiezo, conmigo no te metas”, dijo.

Ante la amenaza, Marcela Rubiales intervino para defender a Leonardo, criticando abiertamente la conducta de Emiliano. Rubiales afirmó que la actitud del rapero le generó “vergüenza” y le exigió que guarde silencio.

“Hasta sus abuelos se sentirían muy mal por la forma en que Emiliano ofende a su familia, solo por no tolerar las respuestas que recibe. Deja la amargura y el resentimiento que tienes. ya cállate, deja de hablar de tu familia, haz tu trabajo, sube por ti mismo no por ellos, no por el morbo no por el odio y no me interesan los cinco minutos de fama. Me duele que seas así”, manifestó.

leonardo aguilar Emiliano Aguilar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Belinda
Entretenimiento
Belinda revela cuál es la mayor locura que ha hecho por un hombre
September 15, 2025
 · 
Tania Franco
sasha-sokol-luis-de-llano-demanda-ley-magno
Entretenimiento
Sasha Sokol agradece el apoyo del sistema judicial en su caso contra Luis de Llano
September 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Thalía y Tommy Mottola Boda en Nueva York
Entretenimiento
¿Cuáles son los matrimonios más duraderos de Hollywood?
September 15, 2025
 · 
Tania Franco
elaine-haro-la-casa-de-los-famosos-quien-es.jpeg
Entretenimiento
Quién es Elaine Haro, la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México
September 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristin-premios-emmyjpeg
Entretenimiento
Cristin Milioti gana su primer Emmy por “The Penguin”
La actriz se llevó el premio a Mejor Actriz en Serie Limitada o Película por su papel de Sofía Falcone
September 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
adolescencia-owen-cooper-quien-es-premios-emmy.jpg
Entretenimiento
Quién es Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy
Owen de 15 años se llevó la estatuilla por “Adolescencia”
September 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jenna-ortega-premios-emmy.jpeg
Entretenimiento
Jenna Ortega impacta con su look en los Emmy 2025
La actriz de Wednesday brilló en los Emmy con un vestido joya de Givenchy que parece una obra de arte
September 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ganadores-premios-emmy.jpeg
Entretenimiento
Ellos fueron los ganadores de los Premios Emmy 2025
En el Theatre de Los Ángeles se reconoció a lo mejor de la televisión estadounidense
September 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
77th Primetime Emmy Awards - Owen Cooper
Entretenimiento
Owen Cooper gana en los Emmy 2025 por su actuación en Adolescence: “No era nadie hace años, todo es posible”
El joven actor se lleva uno de los premios más comentados de la noche y comparte un poderoso mensaje de inspiración
September 14, 2025
 · 
Tania Franco