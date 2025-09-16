Suscríbete
Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood a los 89 años

El actor, director y productor estadounidense era conocido por sus papeles protagónicos en “Butch Cassidy and the Sunsanche Kid” y “All the President’s Men”

September 16, 2025 
Diana Laura Sánchez
El actor Robert Redford nació en Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936. Su padre era lechero y después se convirtió en contador, mientras que su madre era ama de casa.

Estudió en la American Academy of Dramatic Arts y posteriormente trabajó en teatro y televisión.

Inició su carrera como actor en 1960, interpretando un papel en la serie televisiva “Maverick”. Años después, obtuvo su único Oscar como director en 1981, por la película “Ordinary People”, y en 2002 recibió un Oscar honorario por su labor como creador del festival de cine independiente de Sundance.

Su pasión por el cine lo llevó a crear el Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro que apoya al cine y el teatro independiente, y es conocida por su festival anual.

Redford también fue un ambientalista comprometido, se mudó a las montañas de Utah en 1961 para crear esfuerzos a fin de preservar el paisaje natural del estado y del oeste estadounidense.

El actor fue un ícono de Hollywood que participó en más de 50 películas. Su fama mundial le llegó en 1969 con “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, donde interpretó al relajado Kid de 33 años.

De acuerdo con The New York Times, el ganador del Oscar falleció mientras dormía durante la madrugada de este martes 16 de septiembre, en su casa de Utah.

Al artista le sobreviven sus hijas, Shauna y Amy, y su segunda esposa, Sibylle Szaggars, con quien se casó en 2009.

