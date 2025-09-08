Mariah Carey recibe Video Vanguard Award de Ariana Grande en los VMAs

Mariah Carey recibió reconocimiento por su icónica carrera en los MTV Video Music Awards 2025. La cantante de 56 años fue galardonada con el Premio Video Vanguard durante la ceremonia que se llevó a cabo en el UBS Arena de Nueva York.

Mariah interpretó un popurrí que abarcó toda su carrera, incluyendo “Fantasy”, “Heartbreaker” “Obessed” y “It’s Like That”. Tras 20 años, regresó al escenario de los VMAs por primera vez desde su presentación en 2005 de temas de su décimo álbum.

Durante su discurso, Mariah Carey expresó, “he aprendido que la música evoluciona, los videos evolucionan, pero ¿la diversión? eso es eterno. Gracias MTV por emitir mis videos, y a mis fans los quiero mucho. Y por cierto, mi nuevo álbum Here for It All sale en dos semanas”.

Ariana le entregó el premio a la leyenda, se lanzaron besos al aire y Grande se inclinó ante su amiga antes de cederle el escenario.

“Ella nos ha dado un himno para cada ocasión. Como vocalista, solo hay una reina, esa es Mariah”, dijo Grande, quien invitó a Carey para un remix de “Yes, And?.