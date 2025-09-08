Suscríbete
Por qué Ricky Martin hizo historia al recibir el Latin Icon Award

El cantante puertorriqueño fue galardonado en esta nueva categoría para reconocer a las figuras latinas que han influido en la cultura pop global

September 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.jpeg

Ricky Martin hace historia como el primer artista en recibir el Latin Icon Award. El puertorriqueño recibió este reconocimiento que celebra su legado como pionero global de la música latina.

Recordemos que fue en 1999 cuando Ricky Martin interpretó “Livin’la Vida Loca” y conquistó al público con una actuación que es recordada como una de las más icónicas en la historia de la premiación.

Este premio llega en un gran año para el artista que se encuentra en medio de su Movimiento Tour 2025, una gira internacional que lo lleva a recorrer América Latina, Estados Unidos y Europa.

Desde que Ricky llegó a la alfombra del UBS Arena en Nueva York, despertó ovaciones que reafirmaron su lugar como leyenda viva del pop latino.

El artista de 53 años hizo su entrada triunfal luciendo un conjunto negro monocromático con detalles brillantes y una chaqueta de satén cruzada.

ricky-martin-mtvmasjpeg

La llegada de Ricky Martin a los VMAs coincidió con su nominación en la categoría “Mejor Video Latino” por el sencillo “Luz Interna”, una poderosa balada-electrónica que ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales desde su lanzamiento.

La cantante Jessica Simpson fue la encargada de entregar el trofeo al intérprete de “Tu recuerdo”, que fue homenajeado durante la noche por los artistas.

Ricky Martin expresó, “no sé cómo expresar, esto es para todos ustedes, gracias por su aplauso, soy adicto a su aplauso, es por eso que siempre vuelvo. Han sido 40 años y sigo aquí. Quiero que se unan los países, que se rompan las barreras y mantener la música viva. Quiero dedicar este premio a mis hijos”.

Ricky martin MTV VMAs 2025
