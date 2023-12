Mario Morán y Ana Claudia Talancón reviven a Pedro Infante

Fotos Germán Nájera e Iván Flores

El ídolo de mi padre de toda la vida fue Pedro Infante, pues como él, quería ser cantante y actor, pero vivió en otros momentos históricos de la vida donde, por las carencias de la familia no lo dejaron y siempre fue su sueño frustrado. Hoy, para mí es un honor poder interpretarlo”, nos confiesa Mario con emoción al recordar cómo el ídolo de México ha estado siempre presente en su historia y hoy, le toca personificarlo en “Se llamaba Pedro Infante”, una serie original biográfica del servicio de streaming en español líder en el mundo, ViX.

Mario, ¿cómo es que te llegó la oportunidad para interpretar a Pedro Infante?

Todo inició con la propuesta de audición, la cual yo no estaba seguro de realizar, pues pensaba que era una idea loca, primero que nada, porque no canto como el Señor Infante, y tampoco me parecía, pero me motivaron y lo hice. Después de unos meses sin aviso, di por perdida la audición hasta que tiempo después recibí el call back y finalmente me quedé con el papel.

Ana Claudia, tú interpretas a un personaje crucial en la vida del cantante, ¿cómo llegó esta propuesta para ti?

El primer proyecto profesional que hice en mi vida fue de la mano de Rubén Galindo. Fue él quien me propuso este personaje y formar parte de esta serie original de ViX. Adoro contar historias de época, amo ponerme en los zapatos de mujeres que vivieron otra realidad y en otro contexto. Mi personaje es la esposa de Pedro Infante, quien le hizo la carrera al ídolo de México.

¿Cuál fue el mayor reto para interpretar a Pedro Infante?

M.M. Sin duda, para poder interpretar en esta serie “Se llamaba Pedro Infante” a un ser tan alegre, tenía que conocer la oscuridad también. Estoy agradecido con el espíritu de Pedro Infante, porque creo le presté mi cuerpo para decir lo que tenía que decir. Realmente yo siento que su espíritu me escogió a mí.

Ana Claudia, ¿cómo fue para ti el interpretar a la esposa de Pedro Infante?

En este proyecto hay escenas muy fuertes, a mi personaje le pasan cosas por las que yo he atravesado en la vida, sin embargo, revivirlas fue muy catártico para mí, y es que es a través de los personajes como, a veces, a los actores, nos toca enfrentarnos a ciertos miedos y emociones por los que atravesamos.

¿Cuál fue la mejor experiencia de contar esta historia e interpretar a Pedro?

M.M Ahora que tuve la oportunidad de prestarle mi cuerpo a Pedro Infante, me hizo conocer más a mi padre y mis raíces. Me di cuenta de tantas similitudes que tengo y que han sido heredadas de mi papá, de que Pedro fue una gran inspiración y me motivó para conectar más con la gente y a abrazar mis raíces.

Ana Claudia, ¿cómo fue trabajar con Mario?

Fue hermoso. El ver cómo se preparó y lo que logró. Ver sus nervios, las ganas. Mario tomó clases de todo; guitarra, canto, piano… todo.

¿Por qué la gente no se puede perder “Se llamaba Pedro Infante?

A.C. Es un proyecto bien hecho y con mucho amor de por medio. Van a poder ver, a través de esta producción original de ViX, a un ícono que la gente ama, conocerán su lado más humano, van a saber por qué tomó las decisiones que tomó, porque vaya que se equivocó (risas), pero definitivamente, verán el lado más real de un ícono mexicano.