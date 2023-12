Michelle Renaud y Matías Novoa se casan en una íntima ceremonia

CARAS es testigo del enlace matrimonial de la pareja conformada por Michelle Renaud y Matías Novoa, quienes decidieron unir sus vidas para siempre en una boda íntima a la que acudieron sus seres queridos más cercanos.

“Estamos emocionados, nerviosos, felices. Yo estoy súper emocionada. Estoy súper feliz de casarme con Matías”, nos comenta Michelle Renaud sobre unir su vida a Matías Novoa, quien también expresó su felicidad por la boda, “yo también estoy feliz. Juré que no me iba a poner nervioso. Pero si me puse nervioso y estoy bastante ansioso, pero feliz de unir nuestro amor y de prometer nuestro amor delante de mucha gente que queremos”.

Michelle Renaud y Matías Novoa nos cuentan cómo y en cuánto tiempo planearon su boda. “Desde que yo conocía a Matías, me encantó que se quería casar, tener hijos, familia y tal, pero esta ceremonia la planeamos hace poco tiempo”, dijo la actriz, mientras que Matías destacó que decidieron hacer una celebración pequeña con sus seres queridos más cercanos.

“Hace muy poquito tiempo íbamos a casarnos, pero más chiquito todavía, con su familia, mi familia, mis papás y familia de Michelle, pero se fue agrandando. Y dijimos bueno, si vamos a celebrar nuestro amor pues celebremos un poquito más grande. No una gran fiesta sino que si sea petit, pero puro amor, con la gente más cercana y bueno se armó ya la fiesta que queríamos, comentó Matías.

Michelle Renaud y Matías destacaron que decidieron casarse para no prolongar más un acontecimiento que deseaban vivir este año. " Ya es la fiesta y formalizar, pero también fue rápido porque así ha sido nuestra relación. O sea, la realidad es que tanto Matías como yo, creo que algo que nos caracteriza es que somos personas que queremos algo y damos el paso”.

Sempre hemos sido muy decididos los dos, eso es lo que ha dado sentido a esta relación. Nosotros no nos tardamos ocho meses planeando algo, porque en esos ocho meses ya pasaron 8,000 cosas más qué quién sabe. Entonces como en un mes y no en ocho meses, si no, ya estamos planeando algo más grande”, dijo la actriz.

Además, comentó que sus agenda laboral se alineó para que se diera su enlace. “ Ya no tenemos llamados, la fecha para nosotros se nos acomodó y de pronto fue como, ‘es muy pronto, a ver quiénes pueden porque también es un tema, sus papás no viven en México’. Cuando empezamos a invitar a la gente, todos nos confirmaron que iban a venir. Y nadie puso un pero, nadie dijo no. Las personas que queríamos que me arreglaran podían esta fecha. Entonces nunca encontramos una señal en el camino que nos dijera que deberíamos esperarnos, se teía que hacer en luna nueva.

Respecto a la excelente convivencia que tienen ambos con sus hijos, -fruto de sus relaciones pasadas-, la pareja manifestó que desde hace un año ya son una familia y se llevan como tal. Además destacaron que los niños se llevan muy bien entre ellos y se dicen “hermanos”.

“La convivencia siempre ha sido súper linda. La verdad es que nosotros estamos viviendo como casados, como familia allá desde hace como un año, los niños se adoran. Todos tenemos una muy bonita relación, fue una sinergia que desde que empezamos a andar y cuando empezamos a tomar decisiones importantes, era como si ya lleváramos un buen de tiempo juntos”.

“Los niños se conocen toda la vida, se dicen hermanos, se adoran. Entonces, esta sinergia ya había estado siempre. De hecho, los niños eran los que nos decían ‘ya casense’, porque llega un punto donde cuando ya estás tan comprometido y ya te has entregado a alguien que la boda de pronto es como que ya no tenemos 20 años. La boda ya es algo que ya no cambia la relación que tenemos. Pero en este caso fue decidir celebrar con las pocas personas más cercanas a nosotros y a la relación y nada más era como, '¿por qué no nos festejamos?’”, destacó Michelle Renaud.

Por su parte, Matías Novoa comenta que su matrimonio significa una promesa de amor al universo."Es como sellar este amor y esta familia. Tener este compromiso, digo que es una firma, pero es como más que una firma. Es como algo más, es una promesa al universo”.

Michelle Renaud nos platicó del momento en que Matías le entregó el anillo de compromiso. “Cuando Matías me dio el anillo me dijo que íbamos a festejar nuestro amor. O sea, porque pues, como casados, ya estábamos claro. No va a cambiar ni como pensamos ni la dinámica ni nada” Matías dijo que su relación seguirá intacta, debido a que ya llevaban una vida como marido y mujer.

Michelle Renaud y Matías Novoa desean tener un bebé pronto

Al preguntarles sobre si desean agrandar la familia, la pareja respondió que sí, y que desean tener a su primer hijo juntos."Si queremos familia, si queremos nuestro nuestro bebé juntos”, dijo Matías Novoa.

“Se dará cuando también el universo quiera. Y por ahora seguir disfrutando, seguir alcanzando, seguir afianzando esta familia maravillosa. Entregándonos amor. Y nada, caminaremos juntos, caminaremos de la mano”,añadió.

Michelle Renaud finalizó externando que por ahora está en sus construir un hogar mientras su pareja se dedica a su nuevo proyecto. “Matías tiene un proyecto, va a seguir trabajando. Pero por lo menos nosotros, por ejemplo, ahorita, si me quedo dedicar a construir nuestro hogar”.

“El hogar no se da solo, tenemos dos hijos que creo que ahorita necesitamos, enseñarles esta nueva dinámica. Aunque ya llevan un año con lo mismo, o sea, el pensar en crecer, la familia es un cambio fuerte para ellos. Entonces es algo que hemos estado buscando ya desde hace tiempo, estamos con toda la energía puesta en crecer y tener un gatito”, concuyó.