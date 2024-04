El contundente gesto de Noah Cyrus que alimenta las versiones de un distanciamiento con su hermana Miley

Luego de que se hablara sobre la posibilidad de que Miley Cyrus estaría atravesando por un importante distanciamiento de su hermana Noah, estas especulaciones han crecido considerablemente. Entre las razones que dieron fuerza al supuesto conflicto destaca la ausencia de ambas artistas en los eventos importantes que cada una ha vivido los últimos meses, como el reciente triunfo de la cantante en los Grammy, noche a la que asistió acompañada de su mamá y Maxx Morando, su novio.

Noah Cyrus alimenta especulaciones de pleito con Miley al interactuar con Liam Hemsworth, su exesposo

Pese a que ninguna de las artistas ha querido pronunciarse públicamente al respecto, recientemente Noah Cyrus tuvo un gesto que terminaría de confirmar sus rencillas.

Miley Cyrus y su hermana Noah estarían distanciadas por un conflicto familiar Getty

Se trata de una interacción de la joven intérprete con Liam Hemsworth, el exesposo de Miley, con quien ha mostrado que, pese a que se haya separado de su hermana, ella sigue sintiendo simpatía por él.

La prueba estaría en un like que dio a una de las publicaciones del actor en Instagram, post en el que si bien no hizo ningún comentario, la artista dejó ver que personalmente no tiene ningún conflicto con Hemsworth. Cabe mencionar que la ruptura de Cyrus y Liam no se dio en el mejor de los términos, razón por la que han cuestionado el actuar de Noah.

¿Por qué Miley Cyrus y su hermana están distanciadas? El triángulo amoroso dentro de su familia que podría explicarlo

Fue en febrero pasado cuando surgieron las primeras versiones no oficiales de las razones que podrían haber detonado una ruptura en la convivencia de Noah Cyrus con Tish, su mamá, y Miley, su hermana.

Según se dijo en el momento, este conflicto tendría como origen un inquietante triángulo amoroso protagonizado por la matriarca de la familia y Dominic Purcell, su nuevo esposo.

Los rumores señalaron a la posibilidad de que Noah estuviera resentida con su madre por casarse con Purcell, siendo perfectamente consciente de que ella estuvo viéndolo de forma intermitente por un par de meses. Es por esta razón que, al sentirse traicionada, la hermana menor de Miley Cyrus optó por no asistir a la boda de Tish y Dominic, celebrada a mediados de 2023.