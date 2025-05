Mujeres con historia: Marta, Dalílah y Joanna hablan Sin Cuenta

Marta Guzmán, Dalílah Polanco y Joanna Vega-Biestro han comenzado sin una cuenta, una transmisión de podcast, en la que los héroes son autenticidad, experiencia y humor. Con los tribunales de medios estables, Martha como periodista y gerente de programas Dalílah Performance y Joanna TV y comunicación: estas tres mujeres comparten historias, reflexiones y experiencias que resuenan con una audiencia que aprecia los diálogos reales. Más de un destello de edad, sin un mensaje, refleja el período de tiempo sin restricciones cuando tiene que reír, problemas y filtros sin filtros, tiene poderes y solidaridad de las mujeres.

¿A quién se le ocurrió la idea de hacer un podcast?

Marta: A Joanna Vega Biestro. Realmente teníamos todas la intención de hacer algo así, pero no sabemos por dónde, ni nada. Y a Joanna le preguntan, “¿por qué no haces un podcast?” Y dice, “ay, ¿con quién lo podría hacer?” Y se le ocurrió a Dalílah y a mí.

Joanna: Marta y yo ya traíamos la idea de hacer algo, porque somos muy amigas y hemos trabajado varias veces en diferentes proyectos, nos las pasamos muy bien. Y justo cuando se da la oportunidad de entrar con la gente de Orca, me dicen, “necesitamos un podcast” dije, “ya lo tengo, ya lo tengo”. Ese día, Dalílah fue invitada al programa de Sale el Sol. Y sin preguntarle, yo puse el nombre de Dalílah. O sea, dije, “Marta, Dalílah y yo ¡ya está!”. Le hablé y todo se fue dando.

Dalílah: Fui de visita al programa de Johanna, no sé a raíz de qué, salió el nombre de Marta, fue un deberíamos hacer algo juntas. Y me dijo Joanna, “ya tengo yo. Pero espérame, sí, de verdad”. y le contesté que estaría padre. “Ok, ya lo tengo todo, ya lo tengo todo.” Y pensé, “estará mintiéndome por convivir.” Y sabes me habla poco después, “oye, ¿te acuerdas de lo que hablamos? ya está”.

Marta Guzmán, Joanna Vega Biestro y Dalilah Polanco HILDELIZA LOZANO GARDUNO

¿Sobre qué hablan en el podcast?

Joanna: De todo y nada, básicamente. Lo que hemos entendido un poco es que cada quien habla desde su experiencia, desde lo que ha vivido, y habrá gente que nos tache de babosas, y habrá gente que se identifique con nosotros, o habrá gente que tal vez piense que no sabía que ciertas cosas podían pasar. Entonces, realmente, hablamos como de todo lo que nos ha pasado. En un futuro la idea sí es tener invitados, pero ahorita queremos que la gente nos conozca un poco más, fuera de lo que hacemos cada una, Dalílah como actriz, Marta como conductora, yo en espectáculos. Entonces, sí queremos que nos conozcan un poco más allá de.

Marta: Para mí resumiría lo que es Sin Cuenta. Aparte cincuenta con S, Porque al final cuantas Joanna ni 50 tiene. Y Dalílah llegó a penas. Pero sí quisimos cincuentonas, que le estamos centrando que la verdad es otro mundo para nosotros. Tenemos muchos años de carrera en medios tradicionales. Lo que pasa es que ninguna de las tres es común. No tenemos vidas comunes, ni somos comunes. Pero lo que nos hace diferentes es que nos atrevemos a contar cosas que te pasan a ti y a cualquiera, pero que no se atreven a contarlo nunca porque es como el secreto, como el, “qué pena que me pasó esto”. Nosotros hablamos de lo que normalmente a la gente le da pena hablar.

Dalílah: Lo bueno de estar en Sin Cuenta, y por eso es con S, porque no estamos tomándole la cuenta a nadie, ni estamos tomando en cuenta nada. Es a partir de lo que nosotros tomando o sea en cuenta nada, es a partir de lo que nos pasa a nosotros y sin todos los tapujitos que nos llegan a poner en cualquiera de nuestros trabajos porque aquí estamos así con la lengua suelta, estamos hablando de verdad de cualquier situación que pueda presentarse. Ninguna tenemos pena, es sin filtro.

¿Trabajar en los medios tradicionales de comunicación es diferente al podcast?

Marta: Es otro mundo, es otra cosa y la verdad es que nos arropó orca porque yo “decía si yo voy a hacer un podcast”, siempre se lo dije a Joanna “yo no tengo que conocer este mundo porque aunque estoy en los medios y aunque tengo redes sociales no quiere decir que conozcas y sepas cómo se habla en un podcast”. Me estoy dando que las cosa no siempre son predecibles, estoy tratando de entender el porqué de muchas cosas, eso es lo diferente en el medio tradicional pues en los MTC, tenías o no tienen rating y esto es la gente decide verte, decide a lo mejor comentarte algo, pero ya es decisión de la gente, tú no puedes imponerte. Así vas haciendo comunidad. Exactamente eso es lo que estamos aprendiendo

Marta Guzmán, Joanna Vega Biestro y Dalilah Polanco HILDELIZA LOZANO GARDUNO

¿Qué aporta cada quien a 50’

Joanna: honestidad, porque cada quien habla desde lo que vivió sin tratar de tapar nada, independientemente que venimos de una escuela que son los medios tradicionales en donde te enseñaban a no hablar tanto de tantas cosas.

Marta: Sabemos de qué vamos a hablar y la dinámica, en vez de tener una escaleta como se le llama cuando haces televisión así, aquí son papelitos que nos avientan y entonces lo abre saber cuál. Obviamente sabemos de qué vamos a hablar y previamente cada quien ya tiene algo en su cabeza. Pero no hay guiones no hay nada de eso pero de repente, como lo decía Joanna de honestidad, salen cosas que ni siquiera nos esperábamos, estábamos hablando algo atacadas de la risa de cosas de nuestra niñez y de repente de Dalílah se da cuenta de una cosa que le pasó horrible y de la risa al llanto, Son ese tipo de cosas las que pueden pasar en Sin Cuenta porque estamos de verdad siendo nosotros.

¿Cómo se preparan para el podcast, en cuánto a los temas?

Dalílah: Las ideas que nos pasan por la cabeza las mandamos a nuestro chat. Pero por lo general es cualquier tema que se toca en cualquier lugar con gente distinta o nos dan ideas. Entonces tenemos nuestra listita de todos los temas que nos parecen o raros o divertidos o que no sabemos de él y queremos saber qué es lo que sabemos entre las tres y a dónde llegamos. O que sí sabemos y queremos dar nuestra opinión para que las personas se sientan identificadas o que estén perdidas en el espacio también como nosotras.

¿Y dónde los podemos escuchar?

Joanna: Cada 15 días, en YouTube y en Spotify.