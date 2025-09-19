Murió actor de “Grey’s Anatomy” en accidente automovilístico

El actor de “Grey’s Anatomy” y reconocido fotógrafo de celebridades, murió a los 46 años en un accidente automovilístico en Los Ángeles.

El actor también se consolidó como uno de los fotógrafos más reconocidos en alfombras rojas. Tras graduarse de la Averett University, se trasladó a Los Ángeles con la intención de estudiar medicina, pero eligió incursionar en la actuación.

Aunque sus papeles en televisión fueron secundarios, Brad Everett logró aparecer en exitosas producciones de finales de los años 90 y principios de los 2000.

Además, Young se convirtió en uno de los fotógrafos más solicitados en eventos de Hollywood. Sus trabajos fueron publicados en revistas de prestigio.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el accidente ocurrió la noche del domingo 14 de septiembre en la autopista 134, cuando un vehículo que circulaba en sentido contrario impactó contra el auto del actor.

Su publicista, Paul Christensen, confirmó que Young murió en el lugar, mientras que el otro conductor sobrevivió y fue trasladado a un hospital.

Christensen destacó, “la pasión de Brad por las artes y las personas que las respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”.

Comprometido con la educación y el arte, fundó Dream Loud Official, una iniciativa dedicada a preservar y restaurar los programas de música y arte en las escuelas de Estados Unidos.