Patrick Schwarzenegger se casó con Abby Champion en una boda llena de celebridades

El hijo del reconocido actor y María Shriver, heredera de los Kennedy, se casó este fin de semana en una boda lujosa que tuvo lugar en un exclusivo club de campo en Coeur d’Alene (Idaho, EU).
Tras dos años de compromiso, por fin se casaron Patrick Schwarzenegger de 31 años y Abby Champion de 28, se dieron el “sí, quiero”, en un enlace íntimo a la orilla de un lago.
El actor y la actriz de “White Lotus”, que están juntos desde hace casi una década, estuvieron rodeados de algunas estrellas de Hollywood en su boda, como Chris Pratt, Rob Lowe y el legendario Arnold Schwarzenegger de 78 años, quien estuvo acompañado por su exesposa María Shriver de 69.
De acuerdo con varios medios, el actor y la modelo optaron por atuendos en tonos claros, por su parte, Patrick eligió un esmoquin con chaqueta color crema y pantalones de terciopelo negro, mientras que Abby optó por un vestido blanco sin mangas acompañado de un velo largo.
Ambos habían esperado un largo tiempo para su boda, debido a que Patrick fue elegido para interpretar a Saxon Ratliff y tuvo que trabajar durante siete meses en Tailandia, esto obligó a la pareja a posponer su boda mientras Patrick rodaba.
En una entrevista, Patrick reveló que su prometida en ese entonces estaba “muy feliz” y que estaba de acuerdo en posponer la boda.
Su historia de amor se remonta a 2016 cuando se los presentaron amigos en común, y aunque mantuvieron su romance en secreto durante el primer año, poco después confirmaron su relación con una serie de tiernas fotos en Instagram. Salieron durante siete años antes de que Patrick le pidiera matrimonio en 2023.