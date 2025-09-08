Suscríbete
Entretenimiento

Patrick Schwarzenegger se casó con Abby Champion en una boda llena de celebridades

El hijo de Arnold Schwarzenegger y Abby Champion se casaron en una íntima boda en Idaho

September 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
boda-de-patrick-Schwarzenegger.jpeg

El hijo del reconocido actor y María Shriver, heredera de los Kennedy, se casó este fin de semana en una boda lujosa que tuvo lugar en un exclusivo club de campo en Coeur d’Alene (Idaho, EU).

Tras dos años de compromiso, por fin se casaron Patrick Schwarzenegger de 31 años y Abby Champion de 28, se dieron el “sí, quiero”, en un enlace íntimo a la orilla de un lago.

El actor y la actriz de “White Lotus”, que están juntos desde hace casi una década, estuvieron rodeados de algunas estrellas de Hollywood en su boda, como Chris Pratt, Rob Lowe y el legendario Arnold Schwarzenegger de 78 años, quien estuvo acompañado por su exesposa María Shriver de 69.

boda-hijo-de-arnold.jpeg

De acuerdo con varios medios, el actor y la modelo optaron por atuendos en tonos claros, por su parte, Patrick eligió un esmoquin con chaqueta color crema y pantalones de terciopelo negro, mientras que Abby optó por un vestido blanco sin mangas acompañado de un velo largo.

Ambos habían esperado un largo tiempo para su boda, debido a que Patrick fue elegido para interpretar a Saxon Ratliff y tuvo que trabajar durante siete meses en Tailandia, esto obligó a la pareja a posponer su boda mientras Patrick rodaba.

En una entrevista, Patrick reveló que su prometida en ese entonces estaba “muy feliz” y que estaba de acuerdo en posponer la boda.

Su historia de amor se remonta a 2016 cuando se los presentaron amigos en común, y aunque mantuvieron su romance en secreto durante el primer año, poco después confirmaron su relación con una serie de tiernas fotos en Instagram. Salieron durante siete años antes de que Patrick le pidiera matrimonio en 2023.

Schwarzenegger Abby Champion
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
lady-gaga-mtv.jpeg
Entretenimiento
Lady Gaga acudió solo 15 minutos a los MTV VMAs por esta razón
September 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mariah-carey.jpeg
Entretenimiento
Mariah Carey recibe Video Vanguard Award de Ariana Grande en los VMAs
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.jpeg
Entretenimiento
Por qué Ricky Martin hizo historia al recibir el Latin Icon Award
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mtvvmas-2025-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2025
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
michelle-renaud-mama-por-tercera-vez-embarazada.jpeg
Entretenimiento
Michelle Renaud y Matías Novoa anuncian que están esperando a su segundo hijo en común
¡Está embarazada! Desde Londres, los actores dieron a conocer la feliz noticia
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
La vida de Chuck - Película
Entretenimiento
La vida de Chuck: la película más hermosa del año de la que nadie está hablando
Una película inesperada, conmovedora y esperanzadora que casi nadie está viendo, pero que ya es considerada una de las más bellas del cine reciente
September 07, 2025
 · 
Tania Franco
Unknown Number: The High School Catfish - documental de Netflix
Entretenimiento
El documental de Netflix que está impactando a todos
Mensajes anónimos, manipulación psicológica y un giro final que deja a los espectadores en shock. De esto trata...
September 07, 2025
 · 
Tania Franco
kim-kardashian-skims-marca-tienda-en-mexico.jpg
Entretenimiento
Kim Kardashian abre la primera tienda de su marca Skims en México
La socialité estadounidense trae su marca de ropa interior a nuestro país
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-concierto-cines.png
Entretenimiento
El icónico concierto de Dua Lipa llegará a los cines en esta fecha
“An Evening With Dua Lipa” en el Royal Albert Hall llegará a la pantalla grande a partir del 18 de septiembre
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez