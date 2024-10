Paulina Mercado anuncia su retiro temporal de la tv tras cirugía: “mis cuerdas vocales están afectadas”

La conductora Paulina Mercado reapareció para informar que se tomará un tiempo para sanar de la cirugía a la que fue sometida luego de que los médicos le detectaran cáncer.

A 15 días de la intervención, Paulina Mercado comentó que se tomará un descanso para recuperar al cien por ciento su salud que se vio mermada por la operación a la que se sometió para retirarle un tumor que le fue detectado en el cuello.

La conductora explicó que por recomendación médica no puede hablar fuerte, debido a que, al momento de la cirugía, sus cuerdas vocales resultaron afectadas, razón por la que deberá permanecer en silencio y enfocarse en terapias para recobrar la luz.

A pesar de que la cirugía salió bien, la conductora se tomará el tiempo para recuperarse en casa.

“Afortunadamente, el tumor fue benigno, estoy muy agradecida con la vida, también por la lección. Lamentablemente, fue muy grande y al sacarlo, mis cuerdas vocales salieron un poquito afectadas, una está flojita, entonces, es un silencio que tengo que hacer en este momento, para escuche, para ver qué tengo dentro, para ver qué dice mi interior, estoy en ejercicios, estoy en terapia, echándole muchas ganas, para poder hablar y expresar lo que tengo que decir es: ‘gracias a Dios, al universo, a la vida, a mi casa...”, dijo Paulina Mercado, quien aseguró que no siente malestares físicos.

“La verdad no me duele nada, tengo que hablar, pero tengo que hablar muy bajito, porque si levanto la voz ahí sí me hace daño. Vengo a decirles que necesito tomarme un tiempo más, pero voy a estar conectada de alguna manera con ustedes, quiero prepararme y hacer mis terapias”, añadió.