Paulina Mercado le pidió a Juan Soler “dejarla ir” si su cirugía no salía bien

Sumamente conmovida, Paulina Mercado reveló la dura petición que le hizo a Juan Soler antes de ser operada para retirarle un tumor cerebral.

La conductora de televisión revivió la situacion de salud complicada que vivió acompañada del actor, aunque por fortunada todo salió bien, Paulina recordó que tomó sus previsiones, entre ellas la de preparar su testamento y hacer una petición a su novio, quien todo el tiempo estuvo con ella al pendiente de su salud.

La presentadora dijo que reflexionó sobre lo que podía suceder y contó que se despidió de Juan Soler, a quien le pidió “dejarla ir”, si el destino así lo decidiera.

“Cuando llega el día de la operación yo realmente estaba tranquila, cuando me estaban llevando al quirófano Juan no me soltaba la mano, estaba conmigo, y cuando nos tuvimos que separar le dije, ‘adiós, te amo, adiós”, contó durante una entrevista a Sale el Sol.

Si la operación no resultaba favorable, Paulina Mercado le pidió a Juan cumplir con la importante petición.

“Le dije: ‘Juan ven tantito. Yo a este mundo me vine a reír, me vine a pasarla bien, vine a amar, vine a ser amada, vine a disfrutar, prométeme que si ya no puedo hacer esas cosas me vas a soltar”.

Cabe mencionar que Paulina Mercado ha atravesado difíciles situaciones de salud, pero cada vez lo ha hecho con madurez y firmeza ante la incertidumbre de su estado de salud.

“Yo he tenido temas de salud peculiares. Tuve una trombosis cerebral, tuve un infarto cerebral y por eso me operaron el corazón porque se me fue un coágulo al cerebro, después tuve meningitis viral. Yo estoy viva gracias a Dios y porque algo tengo que hacer aquí, todavía no lo sé, pero estoy descubriendo qué cada día”, mencionó y agregó que no tiene miedo a envejecer, al contrario, se siente más viva que nunca, gozando la vida en cada etapa.