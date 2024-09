Paulina Mercado revela que tiene cáncer de garganta y será sometida a cirugía

La conductora de Sale el Sol, Paulina Mercado dio a conocer en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que será intervenida, debido a que los doctores le detectaron cáncer en la garganta.

Cabe destacar que la conductora de televisión no acudió esta mañana al programa de televisión y casi al finalizar la emisión, Gustavo Adolfo reveló los motivos por los que la titular del programa estará ausente durante algún tiempo.

El periodista dio a conocer que el día de hoy Paulina Mercado será operada. La conductora expresó antes, “me regalaron la oportunidad de realizarme un check up, yo me hago los check ups cada año para ver que estoy bien, que estoy sana. Me estaban haciendo un estudio de los huesos, me acosté para que me hicieran un escáner y la doctora que estaba ahí me dijo '¿oye Paulina, esa bolita que tienes aquí en el cuello, desde cuando la tienes?, no me he visto nada, no la había percibido”, contó.

La conductora reveló que después de una serie de estudios médicos que le realizaron en el hospital, le detectaron un tumor. “Es cáncer, en un principio me daba terror decir la palabra cáncer. Decía ‘lo que tengo, esto que tengo’, pero me metí a terapia, llevo dos semanas con esto”.

Paulina Mercado reveló que todavía no sabe el tipo de cáncer que es, de acuerdo con la información que le dieron los médicos, el tumor de la conductora ya estaba muy grande, pues normalmente los extraen a través de la boda, pero por el tamaño se lo quitaran por el cuello.

“Ya está muy grande, me lo van a quitar por el cuello. Seiento que nuestras cicatrices, nuestras arrugas son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para donde ir y cómo debo de vivir el aquí y el ahora”.

Paulina dio a conocer que sus hijos se encuentran intranquilos por la salud de su mamá, aunque esperan que todo salga bien. “Las cosas por algo pasan, y no me pregunto por qué, me preguntó para qué y estoy encontrándole un significado lindo. Pongan una veladora para mí en este momento”.