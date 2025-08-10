Pedro Pascal confiesa que grabar con Dakota Johnson fue “difícil” por lo hermosa que es

Pedro Pascal ha trabajado con grandes nombres de Hollywood, pero filmar Materialists fue una experiencia única. En una reciente entrevista, el actor confesó que grabar junto a Dakota Johnson no fue fácil… y no precisamente por el guion.

Dakota es tan hermosa. Me costó mucho con esta película porque pensaba: ‘¿Quién eres tú para hablar con una mujer así de hermosa?’ Pedro Pascal.

Acostumbrado a rodajes intensos, Pascal recordó que sus trabajos previos en Nueva York habían sido episodios de Law & Order. Esta vez, en cambio, el set estaba en plena primavera, en un lujoso hotel frente a Central Park, y compartía escenas y momentos con Dakota, Chris Evans y su equipo más cercano.

Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Magia, química y estrellas de Hollywood

El actor describió la experiencia como “mágica”, llena de paseos por la ciudad, helados y charlas en el parque. Además, aseguró que Dakota es una compañera de escena excepcional, lo que —según él— explica por qué “la cámara nunca se aleja de ella”.