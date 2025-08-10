Suscríbete
Pedro Pascal confiesa que grabar con Dakota Johnson fue “difícil” por lo hermosa que es

El actor chileno no se guardó nada y reveló que su belleza lo intimidó durante el rodaje de Materialists

August 09, 2025 • 
Tania Franco
Pedro Pascal ha trabajado con grandes nombres de Hollywood, pero filmar Materialists fue una experiencia única. En una reciente entrevista, el actor confesó que grabar junto a Dakota Johnson no fue fácil… y no precisamente por el guion.

Dakota es tan hermosa. Me costó mucho con esta película porque pensaba: ‘¿Quién eres tú para hablar con una mujer así de hermosa?’
Pedro Pascal.

Acostumbrado a rodajes intensos, Pascal recordó que sus trabajos previos en Nueva York habían sido episodios de Law & Order. Esta vez, en cambio, el set estaba en plena primavera, en un lujoso hotel frente a Central Park, y compartía escenas y momentos con Dakota, Chris Evans y su equipo más cercano.

Magia, química y estrellas de Hollywood

El actor describió la experiencia como “mágica”, llena de paseos por la ciudad, helados y charlas en el parque. Además, aseguró que Dakota es una compañera de escena excepcional, lo que —según él— explica por qué “la cámara nunca se aleja de ella”.

