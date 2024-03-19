Entretenimiento

Peso Pluma y Feid acaparan las nominaciones de los Latin AMAs 2024

Se dieron a conocer también quiénes serán los conductores de la gala, y entre ellos está Thalía.

Marzo 19, 2024 • 
Alberto Rojas
Peso Pluma y Feid acaparan las nominaciones de los Latin AMAs 2024

Feid y Peso Pluma son los favoritos para los Latin AMAs 2024.

Getty Images

Con nominaciones en 12 categorías, los cantantes Peso Pluma y Feid acapararon las nominaciones de los Latin American Music Awards (AMAs) 2024. Bad Bunny y Grupo Frontera les siguen de cerca con 11 nominaciones cada uno.

Los Latin AMAs 2024 se llevarán a cabo este 25 de abril en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada y ya fueron confirmados como conductores de este evento Thalía, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce.

¿Cómo se eligieron a los nominados a los Latin AMAs 2024?

La elección de los nominados para estos premios se basa en varios factores, como las interacciones de los fans a través de streaming, las ventas, la transmisión de radio, los números de las giras e, incluso, los datos de interacciones en las redes sociales durante el periodo comprendido entre el 11 de febrero de 2023 y el 24 de febrero de 2024.

Te va a interesar: ¿Quieres a Peso Pluma en tu boda? Esto cobra el cantante

Lista completa de los nominados a los Latin AMAs 2024

Estos son los nominados a las 27 categorías de los Latin AMAs 2024.

Artista del Año

  • BAD BUNNY
  • CARIN LEÓN
  • ESLABON ARMADO
  • FEID
  • FUERZA REGIDA
  • KAROL G
  • PESO PLUMA
  • RAUW ALEJANDRO
  • ROMEO SANTOS
  • SHAKIRA

Artista Nuevo

  • BAD GYAL
  • CHINO PACAS
  • GABITO BALLESTEROS
  • MAJO AGUILAR
  • PESO PLUMA
  • VENESTI
  • XAVI
  • YNG LVCAS
  • YOUNG MIKO
  • ZHAMIRA ZAMBRANO

Canción del Año

  • BAILANDO BACHATA - CHAYANNE
  • EL MERENGUE - MARSHMELLO & MANUEL TURIZO
  • ELLA BAILA SOLA - ESLABÓN ARMADO & PESO PLUMA
  • LALA - MYKE TOWERS
  • SEGÚN QUIÉN - MALUMA & CARIN LEÓN
  • SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA
  • SOLO CONMIGO - ROMEO SANTOS
  • TQG - KAROL G & SHAKIRA
  • UN X100TO - GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY
  • YANDEL 150 - YANDEL & FEID

Álbum Del Año

  • 3MEN2 KBRN - ELADIO CARRIÓN
  • COLMILLO DE LECHE - CARIN LEÓN
  • DESVELADO - ESLABÓN ARMADO
  • EL COMIENZO - GRUPO FRONTERA
  • FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM - FEID
  • GÉNESIS - PESO PLUMA
  • MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G
  • NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA - BAD BUNNY
  • PA QUE HABLEN - FUERZA REGIDA
  • PLAYA SATURNO - RAUW ALEJANDRO

Colaboración Del Año

  • LA BEBE REMIX - YNG LVCAS & PESO PLUMA
  • SEGÚN QUIÉN - MALUMA & CARIN LEÓN
  • SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA
  • UN X100TO - GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY
  • YANDEL 150 - YANDEL & FEID

Colaboración Crossover Del Año

  • DIENTES - J BALVIN, USHER & DJ KHALED
  • EL MERENGUE - MARSHMELLO & MANUEL TURIZO
  • NIÑA BONITA - FEID & SEAN PAUL
  • OJALÁ - THE RUDEBOYZ, MALUMA & ADAM LEVINE
  • VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA

Mejor Artista Crossover

  • ADAM LEVINE
  • DAVID GUETTA
  • DJ KHALED
  • DRAKE
  • MARSHMELLO
  • REMA
  • SEAN PAUL
  • USHER

Artista Streaming Del Año

  • BAD BUNNY
  • ESLABON ARMADO
  • FEID
  • FUERZA REGIDA
  • GRUPO FRONTERA
  • JUNIOR H
  • KAROL G
  • PESO PLUMA
  • RAUW ALEJANDRO
  • YOUNG MIKO

Gira Del Año

  • DOBLE P TOUR 2023 - PESO PLUMA
  • FÓRMULA VOL.3 TOUR - ROMEO SANTOS
  • LUIS MIGUEL TOUR 2023 - LUIS MIGUEL
  • MAÑANA SERÁ BONITO TOUR - KAROL G
  • SOY REBELDE TOUR - RBD

Artista Global Latino del Año

  • BAD BUNNY
  • FEID
  • FUERZA REGIDA
  • GRUPO FRONTERA
  • JUNIOR H
  • KAROL G
  • MALUMA
  • PESO PLUMA
  • QUEVEDO
  • SHAKIRA

Canción Global Latina del Año

  • CLASSY 101 - FEID & YOUNG MIKO
  • ELLA BAILA SOLA - ESLABÓN ARMADO & PESO PLUMA
  • LALA - MYKE TOWERS
  • SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA
  • UN X100TO - GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY

POP

Mejor Dúo o Grupo - Pop

  • CAMILA
  • MORAT
  • PISO 21
  • RBD
  • REIK

Mejor Artista - Pop

  • BIZARRAP
  • ENRIQUE IGLESIAS
  • MANUEL TURIZO
  • SEBASTIÁN YATRA
  • SHAKIRA

Mejor Álbum - Pop

  • BAILEMOS OTRA VEZ - CHAYANNE
  • CUPIDO - TINI
  • ORQUÍDEAS - KALI UCHIS

Mejor Canción - Pop

  • ACRÓSTICO - SHAKIRA
  • BESO - ROSALÍA & RAUW ALEJANDRO
  • FUGITIVOS - CAMILA
  • PASA_JE_RO - FARRUKO
  • UNA NOCHE SIN PENSAR - SEBASTIÁN YATRA

URBANO

Mejor Artista - Urbano

  • BAD BUNNY
  • FEID
  • KAROL G
  • RAUW ALEJANDRO
  • YOUNG MIKO

Mejor Álbum - Urbano

  • DATA - TAINY
  • LPM (LA PERREO MIXTAPE) - YNG LVCAS
  • MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G
  • NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA - BAD BUNNY
  • PLAYA SATURNO - RAUW ALEJANDRO

Mejor Canción - Urbano

  • LALA - MYKE TOWERS
  • TQG - KAROL G & SHAKIRA
  • UN CIGARILLO - CHENCHO CORLEONE
  • WHERE SHE GOES - BAD BUNNY
  • YANDEL 150 - YANDEL & FEID

Mejor Colaboración - Urbano

  • ARRANCA - BECKY G FT. OMEGA
  • BORRACHO Y LOCO - YANDEL & MYKE TOWERS
  • CLASSY 101 - FEID & YOUNG MIKO
  • HEY MOR - OZUNA & FEID
  • ME PORTO BONITO - BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE

Mejor Artista - Regional Mexicano

  • CARIN LEÓN
  • GABITO BALLESTEROS
  • IVAN CORNEJO
  • JUNIOR H
  • PESO PLUMA

Mejor Dúo o Grupo - Regional Mexicano

  • CALIBRE 50
  • ESLABON ARMADO
  • FUERZA REGIDA
  • GRUPO FRONTERA
  • LOS ÁNGELES AZULES

Mejor Álbum - Regional Mexicano

  • DESVELADO - ESLABÓN ARMADO
  • COLMILLO DE LECHE - CARIN LEÓN
  • EL COMIENZO - GRUPO FRONTERA
  • GÉNESIS - PESO PLUMA
  • PA LAS BABY’S Y BELIKEADA - FUERZA REGIDA

Mejor Canción - Regional Mexicano

  • DI QUE SÍ - GRUPO MARCA REGISTRADA & GRUPO FRONTERA

  • DIFÍCIL TU CASO - ALEJANDRO FERNÁNDEZ
  • DIRECCIÓN EQUIVOCADA - CALIBRE 50
  • INDISPENSABLE - CARIN LEÓN
  • TQM - FUERZA REGIDA

Mejor Colaboración - Regional Mexicano

  • BEBE DAME - FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA
  • EL AMOR DE SU VIDA - GRUPO FRONTERA & GRUPO FIRME
  • ELLA BAILA SOLA - ESLABÓN ARMADO & PESO PLUMA
  • PA’ OLVIDARME DE TUS BESOS - LENIN RAMÍREZ & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
  • QUÉ AGONÍA - YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR

TROPICAL

Mejor Artista - Tropical

  • CARLOS VIVES
  • LUIS FIGUEROA
  • MARC ANTHONY
  • PRINCE ROYCE
  • ROMEO SANTOS

Mejor Canción - Tropical

  • BAILANDO BACHATA - CHAYANNE
  • BANDIDO - LUIS FIGUEROA
  • LA FALTA QUE ME HACES - NATTI NATASHA
  • ME ENRD - PRINCE ROYCE
  • SOLO CONMIGO - ROMEO SANTOS

Mejor Colaboración - Tropical

  • AMBULANCIA - CAMILO & CAMILA CABELLO
  • ASI ES LA VIDA - ENRIQUE IGLESIAS & MARIA BECERRA
  • EL MERENGUE - MARSHMELLO & MANUEL TURIZO
  • LA FÓRMULA - MALUMA & MARC ANTHONY
  • SI TÚ ME QUIERES - FONSECA & JUAN LUIS GUERRA

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Alberto Rojas
Editor y escritor especializado en entretenimiento con más de 25 años de experiencia en revistas y sitios web. Los libros, el cine, la música y los viajes son mi pasión.
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