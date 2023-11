Platicamos con Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023

Platicamos con Sheynnis Palacios, originaria de Managua, Nicaragua, quien marcó historia al convertirse en la primera nicaragüense en ganar el título de Miss Universo en 2023. Además de ser modelo, es periodista y activista comunitaria. Antes de su participación en Miss Universo, ya había obtenido los títulos de Miss Teen Nicaragua 2016, Miss Mundo Nicaragua 2021 y Miss Nicaragua 2023. Estudió comunicación social en la Universidad Centroamericana y ha compartido abiertamente su lucha contra la ansiedad en plataformas digitales.

¿Qué significado tiene para ti haber ganado el título de Miss Universo?

Haber ganado el título de Miss Universo representa romper cadenas generacionales. Es enseñarle a esa niña que alguna vez vio tan imposible alcanzar un título tan importante a nivel internacional. Es un sueño para mi niña interior, que pasó viendo los certámenes de belleza a través de una pantalla. Ser vocera para todas las niñas y mujeres, para que mi historia sirva de trampolín y motivación, sin importar el sexo, la edad o incluso el estatus social de las personas.

¿Cuál fue tu experiencia en Miss Universo?

Fue una experiencia increíblemente hermosa y enriquecedora, ya que logré tener un intercambio cultural con mujeres representantes de diferentes países, todas ellas mostrando la belleza de sus naciones. Además, tuve la oportunidad de participar en intercambios sobre liderazgo femenino. Con el nuevo cambio de Miss Universo, vamos más allá de la belleza física; valoramos la belleza interna y el liderazgo transformacional que cada participante ejerce desde su país. Me llevo muchos recuerdos y amigas que considero como hermanas.

¿Cómo te has preparado para representar a tu país?

Desde muy pequeña, me sumergí en el mundo de los certámenes de belleza. Disfrutaba participar en actos culturales, bailar y expresarme a través de estas actividades como presentaciones en el Día de las Madres, siempre me gustaba participar, especialmente si involucraba baile. Mi travesía en los certámenes de belleza empezó en el colegio y luego a nivel nacional en la adolescencia.

Al principio, no sabía maquillarme ni usar tacones, ni hablar frente a las cámaras. Sin embargo, al ganar uno de estos certámenes, me volví TV host en un programa. Aunque al principio me costó mucho trabajo, esta experiencia me llevó a descubrir mi pasión como comunicadora, transmitiendo mensajes que ayudan a los demás, y sin duda como parte esencial de mi preparación para Miss Universo.

¿Cómo piensas usar tu plataforma para generar un impacto positivo?

Para transmitir mensajes positivos y de superación a través de esta plataforma con un gran impacto a nivel internacional, convirtiéndome en una vocera global y un ejemplo para muchas personas con mi historia.

¿Qué significa el término “belleza” para ti en un contexto más allá de lo físico?

La belleza es subjetiva; puede encontrarse en un atardecer. A mí me encanta cuando son las 5:30 p.m., porque marca el inicio del atardecer , y para mí eso es belleza en su perfección. Sin embargo, otras personas pueden hallar la belleza en distintas cosas. La belleza es aquello que te llena de satisfacción, que te hace sentir. Estamos viviendo en un siglo en el que la belleza externa ha pasado a un segundo plano. Ahora somos más conscientes de que la apariencia física se deteriora, pero la esencia del alma es lo que realmente debe tener valor.

¿Cuál es tu opinión sobre la diversidad y la inclusión en concursos de belleza como Miss Universo?

Me emociona ver cómo estamos abriendo camino hacia una nueva sociedad, una de la que parecemos estar distanciados, pero hacia la que estamos dando pasos significativos. Concursar con madres y mujeres casadas demuestra que la mujer es capaz sin límites. Este año, Miss Universo fue tremendamente inclusivo, presentando mujeres de distintos colores de piel, tallas plus, y mujeres trans. Me encanta ver esta diversidad y autenticidad absoluta. Estoy feliz de haber compartido escenario con ellas.

Sheynnis Palacios

Cortesía

¿Tienes algún sueño que ya hayas cumplido?

Estar tan cerca de la producción audiovisual es mi pasión, especialmente el trabajo en el backstage y la producción. En Miss Universo, presenciar una producción de esta magnitud me llena de aprendizaje. Siempre estoy preguntando acerca de las cámaras, los lentes y los procesos de creación. Todo esto me acerca más a mi sueño ideal: tener mi propia productora audiovisual.

¿Quién es la persona más importante en tu vida y por qué?

Mi mamá, como lo es para cualquier persona, pues nos dio la vida. A pesar de haber sido joven cuando me tuvo a los 19 años, me enseñó a valorar las pequeñas cosas, a sacrificarse por los suyos, a dar sin esperar nada a cambio. Más allá de ser mi madre, es un ejemplo a seguir, una chingona, que da todo por sus hijos y su familia. Más allá de brindarme amor y disciplina, mi mamá me enseñó a dejar un mensaje significativo.

¿Cómo te mantienes positiva y motivada en momentos de presión o estrés durante el concurso?

No es ajeno a mí enfrentar episodios de ansiedad, donde a veces tiendo a autosabotearme y a sobrepensar las situaciones. Sin embargo, trato de utilizar las herramientas que me ha brindado mi psicóloga. Siento que tengo una habilidad especial para encontrar el lado positivo de las cosas, incluso cuando surgen inconvenientes. No gano nada al quedarme en el lado negativo. Prefiero enfocarme en cómo resolver los problemas, en buscar soluciones. Para mí, armar rompecabezas es algo que me ayuda a aclarar mi mente y a trabajar mi inteligencia emocional, así como mi paciencia.

Sheynnis Palacios

Cortesía

Me gustaría transmitir el mensaje de confiar en esa voz interna que nos impulsa a perseguir nuestros sueños, sin autosabotearnos ni sentirnos incapaces. Creer en esa intuición, educarnos y manifestar nuestros deseos. Es esencial cuidar nuestra alma y corazón, nutriendo y desarrollando nuestra salud mental. Normalizar la visita al psicólogo es fundamental, permitiéndonos sentirnos bien y reconociendo la salud mental como un derecho universal para todos los seres humanos. Formar la inteligencia emocional es clave para fortalecer nuestra salud mental.