Por qué Gael García Bernal rechazó este papel que marcó para siempre la carrera de Matt Damon: ‘Fui malagradecido’

Gael García Bernal es uno de los actores mexicanos más exitosos a nivel mundial gracias a su increíble talento y su participación en excelentes proyectos, sin embargo, el histrión de 46 años reconoce que también ha cometido grandes errores en su carrera de los que está arrepentido.

El histrión de películas como ‘Diarios de motocicleta’, ‘Y tu mamá también’ y ‘Amores perros’, rechazó participar en la saga de acción ‘Bourne’, protagonizada por Matt Damon, algo de lo que no está orgulloso hoy en día.

Fue en 2022, durante una entrevista para el canal de YouTube de Gaby Meza, que Gael García recordó, con algo de amargura, el momento en el que decidió no participar en la popular saga.

¿Por qué Gael García no quiso participar en ‘Bourne’?

Gael García señaló que no le gusta hablar de las cosas que no hizo y prefiere dejar el tema atrás, pues no está cómodo con la elección que tomó en ese momento.

“Sí, ya lo dije (rechacé Bourne). Aquí debo decir que estoy haciendo algo en contra de mis principios porque sí lo mencioné, como que ya pasó el tiempo, ya son otras cosas. Pero es horrible hablar de lo que uno no hizo, es espantoso… Es como decir: ‘Jugué con Maradona pero me lesioné de aquí, entonces no pude’. Es feo”

El actor también señaló que su decisión no tuvo nada que ver con sus gustos, pues, de hecho, las películas de Bourne sí le agradan, pero temía lo que la gente pudiera pensar de él.

“Fui muy malagradecido… te están ofreciendo trabajo. Fue por razones que no tienen nada que ver con gustos, la verdad es que me gustaban esas pelis. Era un momento de mi vida donde no me entendía a mí en esa dimensión, pensaba que me iba a volver hiperfamoso, pensaba en lo que pensaría la gente y ahí es donde puedo decir abiertamente: ‘La cag*’, porque pensé en los demás, en el juicio que iban a tener en torno a mí”.

“En ese momento no estaba listo”, añadió.

“Ha sido de las decisiones más difíciles y me costó muchísimo trabajo tomarla, y unos años después hubiera dicho que sí. (…) No lo mencionaba nunca porque se me hacía mala onda, pero ya, vamos a regresarlo a su lugar”.

Gael García y su nuevo proyecto junto a Nicole Kidman

Hoy en día, Gael García está más que listo para lanzarse con todo a importantes proyectos en Hollywood, como su más reciente película ‘Holland, Michigan’, la cual protagoniza junto a la súper estrella Nicole Kidman.

Este thriller de suspenso cuenta la historia de una mujer en un pequeño pueblo que sospecha que su esposo lleva una doble vida, aunque la realidad es mucho peor de lo que ella imaginaba al principio y su mundo, que aparentaba ser perfecto, empieza a resquebrajarse.

“En este thriller salvajemente impredecible, Nicole Kidman es la meticulosa Nancy Vandergroot, una profesora y ama de casa cuya vida perfecta con su marido (Matthew Macfadyen) y su hijo (Jude Hill), un pilar de su comunidad, en Holland, Michigan, una ciudad repleta de tulipanes, se transforma en una historia retorcida. Nancy y su amable colega (Gael García Bernal) comienzan a sospechar de un secreto, solo para descubrir que nada en sus vidas es lo que parece”, dice la sinopsis oficial.

¿Dónde y cuándo ver ‘Holland, Michigan’?

El estreno de esta película está programado para el 27 de marzo a través de Amazon Prime Video, pues no se presentará en salas de cine.

La grabación de ‘Holland, Michigan’ se llevó a cabo en la ciudad del mismo nombre, además de en Nashville, Tennessee.