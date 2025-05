Por qué la actriz de “The Last Of Us”, Isabela Merced cambió su nombre en 2019

La cantante y actriz Isabela Merced tiene un rol especial en la serie “The Last Of Us”. La mujer nacida en Cleveland, Ohio, se hizo conocida a nivel mundial tras interpretar a Dora en la película infantil junto a un elenco que incluyó a Eugenio Derbez.

La actriz interpreta a Dina en la segunda temporada de la exitosa serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, pero detrás de su talento hay una historia que marcó su identidad profesional y personal.

La actriz nació con el nombre de Isabela Moner, pero en octubre de 2019 anunció que adoptaría el nombre de Isabela Merced. Según dijo la actriz en una entrevista que su cambió de nombre que se trataba de un homenaje a su abuela materna fallecida, Yolanda Merced Salazar Pittman.

“Aunque Isabela Moner era mi nombre de pila, Isabela Merced cuenta mi historia y mi futuro. Este ha sido un año muy difícil para mis hermanos, mi mamá y para mí. Así es como me despido y doy la bienvenida a un nuevo capítulo con mis seres queridos. Isabela Merced representa todo lo que me ha definido y seguirá definiendo. Representa los valores que me transmitió mi abuela”, declaró la actriz sobre el homenaje a su abuela a quien no conoció en persona pero fue una figura importante en la vida de su madre y de ella.

“Mi abuela fue quien trajo a mi madre a Estados Unidos y la razón por la que mi madre tuvo las oportunidades que tanta gente no tiene”.

El cambio de nombre de Isabela Merced, fue emocional y espiritual, ya que para la artista, la figura de su abuela simboliza fuerza, sacrificio y amor familiar. “Era una fuerza de la naturaleza, sin miedo a nada, siempre dispuesta a afrontar cualquier reto y aceptar cualquier desafío... su día ideal sería un día en la playa con la familia, música, baile y alitas o ceviche. ¡así soy yo!”.

Dijo que su familia en Perú estaría emocionada por su decisión, ya que conocieron a su abuela y se conmoverían y alegrarían de que su abuela esté feliz dondequiera que esté.

Pese a sus 23 años, tiene casi 40 créditos en su haber. Nacida en Estados Unidos, pero de origen peruano, comenzó a actuar en una función amateur de el Mago de Oz. Tras debutar en Broadway con apenas 6 años, apareció en Nickelodeon con la serie 100 cosas para hacer antes de ir al instituto. Poco después, llegó a la saga Transformers, concretamente a la entrega El último caballero, y luego a la continuación de Sicario, El día del soldado.