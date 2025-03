¿Por qué la película de ‘Blancanieves’ live-action se convirtió en la pesadilla de Disney? Revelan las razones

La próxima adaptación de Blancanieves a la acción real o live-action por parte de Disney parecía, en un inicio, un proyecto ambicioso que revitalizaría uno de los clásicos más icónicos de la compañía. Sin embargo, con el paso del tiempo, la producción se ha visto rodeada de controversias que abarcan desde su enfoque argumental, pasa por las polémicas declaraciones de su protagonista, Rachel Zegler, hasta debates sobre diversidad y representaciones culturales.

¿Qué factores han llevado a que esta cinta se convierta en uno de los proyectos más problemáticos y debatidos de la compañía fundada por Walt Disney?

¿En qué consiste la polémica con Rachel Zegler y “Blancanieves”?

Rachel Zegler, de ascendencia latina, fue elegida para encarnar a la icónica princesa de piel “tan blanca como la nieve”. Desde el primer anuncio de su casting, las redes sociales se encendieron con críticas y debates sobre la fidelidad a la versión original y la adaptación de la historia de 1937 a los tiempos modernos.

La actriz también ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones políticas y su visión progresista del cuento clásico. Zegler aseguró que su Blancanieves no sueña con “ser rescatada por un príncipe”, sino con convertirse en una líder. Además, la nueva canción principal que interpretará en la película se titula “Waiting on a Wish”, la cual reemplaza el famoso tema de Disney “Some Day My Prince Will Come”.

Sus comentarios sobre la historia original —la calificó de “atrasada” en cuanto a representación femenina—, así como su postura a favor de #FreePalestine, han provocado molestias en parte del público y generado preguntas sobre cómo Disney maneja las opiniones personales de sus estrellas.

¿Por qué Disney canceló entrevistas y alfombras rojas?

La presión mediática y la tensión creciente en redes sociales llevaron a Disney a tomar la determinación de no realizar las típicas entrevistas con prensa especializada durante el estreno oficial de la película en Hollywood. Diversos reportes señalan que el estudio desea evitar preguntas incómodas relacionadas con las críticas hacia la producción, las polémicas declaraciones de Zegler y las controversias políticas de la actriz, además de las cuestiones alrededor de la coprotagonista Gal Gadot, conocida por su apoyo abierto a Israel.

Algunos analistas comparan esta estrategia de comunicación con la adoptada por Warner Bros. en el estreno de “The Flash”, en la que también se limitó el acceso de la prensa para el actor principal, debido a acusaciones legales en su contra. En el caso de Blancanieves, la decisión de controlar el flujo de información busca enfocarse en un “evento familiar”, para dejar de lado la cobertura tradicional que podría tornarse en una sesión de preguntas complicadas.

Rachel Zegler starting the world press tour for Disney’s ‘SNOW WHITE’ in Japan. pic.twitter.com/Dd3lq5jlqV — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) March 5, 2025

¿Qué opina la familia del director original de “Blancanieves”?

David Hale Hand, hijo del animador David Hand (director supervisor de la película animada original de 1937), se mostró muy molesto con el giro que Disney está dando a Blancanieves. A sus 93 años, considera que la compañía “se está alejando demasiado” de la esencia del clásico y que tanto su padre como Walt Disney “se revolcarían en sus tumbas” ante la idea de que la historia se modifique de forma tan radical.

Su esposa, Sandra Hand, coincide en la idea de que la cinta original debía dejarse tal cual era, argumenta que Blancanieves es “una joven dulce que ama a su príncipe y a sus siete enanitos”, no una heroína cargada de consignas políticas. Esto, a juicio de ambos, es la mayor traición al legado clásico que inmortalizó la versión animada de Walt Disney.

¿Por qué los “siete enanos” generan tanta controversia?

En la versión de 1937, los enanitos de Blancanieves se basaban en figuras arquetípicas y fantásticas de la mitología germana. Para la nueva adaptación, la producción filmó inicialmente escenas con actores de distintos tamaños y géneros, lo cual desató críticas por parte de actores con enanismo. Jason “Wee Man” Acuña, de la franquicia “Jackass”, afirmó que Disney estaba “reemplazando papeles que podían ser interpretados por enanos”.

Por otro lado, el reconocido actor Peter Dinklage (quien también tiene acondroplasia) señaló que, aunque Disney se mostraba orgulloso de haber elegido a una actriz latina para el papel principal, seguía “contando la misma historia retrógrada de los siete enanitos”.

Después de esto, la compañía anunció que planeaban utilizar personajes generados por computadora (CGI) en lugar de representar fielmente a las siete icónicas figuras. El cambio ha resultado polémico, pues algunos consideran que sigue siendo un paso atrás para la comunidad de enanos en la industria del cine.

¿Cómo se involucra Gal Gadot en la controversia?

Gal Gadot, la actriz israelí reconocida por su papel de Wonder Woman, interpreta a la Reina Malvada en esta nueva versión de Blancanieves.

Gadot ha sido firme en su apoyo al ejército de Israel , sobre todo después de los atentados del grupo terrorista Hamás. Esta postura le ha valido críticas de quienes defienden la causa palestina, lo que paradójicamente la coloca en el extremo opuesto de las opiniones políticas de Rachel Zegler.

Durante los Premios Óscar, se rumoró que cineastas y miembros de la Academia buscaron vetar a Gadot de presentar un premio debido a su postura respecto al conflicto israelí-palestino. Aunque la actriz asistió a la gala, quedaron en evidencia las tensiones políticas que rodean a las dos principales figuras femeninas de la película.

¿Disney está en crisis por culpa de “Blancanieves”?

Esta producción llega en un momento en que Disney ha experimentado dificultades en taquilla y una creciente molestia de algunos fans que consideran que el estudio “fuerza” iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Varios proyectos recientes fueron calificados como demasiado “woke” por sectores conservadores del público, al tiempo que la compañía trataba de actualizar sus clásicos al añadir advertencias de contenido o reformular el rol de sus princesas.

Internamente, fuentes cercanas señalan que la actitud “desafiante” de Zegler en redes sociales tomó por sorpresa a la directiva de Disney, que incluso habría pedido a la actriz moderar sus declaraciones. La empresa también habría decidido apostar más por influencers y creadores de contenido para la promoción del filme, en lugar de la cobertura tradicional en alfombras rojas, con el fin de evitar polémicas mayores.

¿Cuál es el argumento de la nueva “Blancanieves”?

La historia mantiene la premisa básica del clásico de 1937: una princesa huérfana a merced de su malvada madrastra, la Reina, obsesionada con ser la más bella del reino. Sin embargo, Rachel Zegler ha enfatizado que la nueva versión de Blancanieves no se centra en encontrar el amor verdadero ni en el rescate de un príncipe, sino que plantea a la protagonista como una líder que descubre su fuerza interior.

La canción principal, “Waiting on a Wish”, reemplaza al clásico “Some Day My Prince Will Come”, lo que muestra este enfoque de independencia y autodescubrimiento. Además, la producción —dirigida por Marc Webb y con guion de Greta Gerwig y Erin Cressida Wilson— busca modernizar varios elementos de la narrativa original, con la intención de hacerla más acorde a las sensibilidades actuales.

¿Cuándo se estrena “Blancanieves”?

En un principio, Disney había contemplado estrenar la película el 22 de marzo de 2024. Sin embargo, debido a diversos retrasos y a la huelga de actores (SAG-AFTRA), se tomó la decisión de aplazar el lanzamiento hasta el 21 de marzo de 2025. Con este cambio, la compañía espera tener tiempo de recomponer la imagen del proyecto y perfeccionar los efectos especiales —a cargo de Moving Picture Company—, especialmente en la representación digital de los enanitos.

¿Cuál es el elenco de “Blancanieves” live-action?

La producción de Blancanieves está protagonizada por:



Rachel Zegler como Blancanieves.

como Blancanieves. Gal Gadot como la Reina Malvada.

como la Reina Malvada. Andrew Burnap como Jonathan, un nuevo personaje creado para esta versión.

como Jonathan, un nuevo personaje creado para esta versión. Martin Klebba da voz y captura de movimiento a Gruñón.

da voz y captura de movimiento a Gruñón. Jeremy Swift, George Salazar, Andy Grotelueschen, Tituss Burgess, Jason Kravits y Andrew Barth Feldman prestan sus voces y movimientos para los demás enanitos generados por CGI.

prestan sus voces y movimientos para los demás enanitos generados por CGI. Patrick Page interpreta al Espejo Mágico.

interpreta al Espejo Mágico. Ansu Kabia encarna al Cazador, y Emilia Faucher a la joven Blancanieves.

La película está dirigida por Marc Webb, con un guion de Greta Gerwig y Erin Cressida Wilson, quienes han realizado diversas modificaciones para actualizar la historia y volverla más atractiva a las audiencias actuales.

En definitiva, la nueva Blancanieves se ha convertido en un reto monumental para Disney, que se encuentra en medio de un clima político, social y cultural muy distinto al de décadas pasadas. Las altas expectativas de los fanáticos del clásico, sumadas a la polémica en torno a su protagonista y la reinterpretación de elementos tan queridos como los siete enanitos, han generado una montaña de críticas y titulares. El público tendrá la última palabra cuando la cinta finalmente llegue a los cines el 21 de marzo de 2025.