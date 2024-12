¿Qué le pasó a Gal Gadot? La actriz de ‘Mujer maravilla’ reveló que estuvo al borde de la muerte

La reconocida actriz Gal Gadot, mundialmente conocida por su papel como la Mujer Maravilla, sorprendió a sus seguidores al revelar una dura experiencia que vivió durante su cuarto embarazo.

A través de una emotiva publicación en Instagram, Gal Gadot compartió que estuvo al borde de la muerte debido a un coágulo sanguíneo en el cerebro. Esta confesión causó gran impacto y puso de manifiesto la importancia de la concienciación sobre la salud femenina.

¿Qué enfermedad tuvo Gal Gadot durante su embarazo?

En febrero de 2024, mientras se encontraba en el octavo mes de su embarazo, Gal Gadot fue diagnosticada con una trombosis venosa cerebral (TVC), un coágulo sanguíneo masivo en el cerebro. Esta condición, aunque poco común, representa un grave riesgo para la salud, especialmente durante el embarazo.

La actriz describió intensos dolores de cabeza que la mantuvieron postrada en cama durante semanas, hasta que una resonancia magnética reveló la alarmante situación. Sin embargo, de no haber sido por los duros síntomas que experimentó, no se habrían dado cuenta de su condición.

¿Cómo superó Gal Gadot el coágulo en el cerebro?

Tras el diagnóstico, Gadot fue trasladada de urgencia al hospital Cedars-Sinai, donde se sometió a una cirugía de emergencia. La actriz relató el miedo e incertidumbre que vivió junto a su familia en esos momentos críticos.

Su hija, Ori, nació en medio de esta difícil situación, para convertirse en un símbolo de esperanza y luz, tal como lo expresa su nombre. Gracias a la rápida intervención médica y a semanas de cuidados intensivos, Gal Gadot logró superar la crisis y comenzar su recuperación. Hoy, se encuentra completamente recuperada y agradecida por la oportunidad de seguir viviendo.

¿Qué mensaje quiere transmitir Gal Gadot con su historia?

Gadot busca crear conciencia sobre la importancia de escuchar al cuerpo y no ignorar las señales de alerta. Destacó la necesidad de informarse sobre condiciones como la TVC, que afecta a 3 de cada 100,000 mujeres embarazadas mayores de 30 años. Aunque es una condición rara, su diagnóstico temprano es crucial para un tratamiento exitoso. La actriz enfatizó que su intención no es generar miedo, sino empoderar a las personas para que tomen control de su salud con algo tan sencillo como observar a su propio cuerpo y estar atentos a las señales que nos manda.

“Corrimos al hospital y en cuestión de horas, me sometieron a una cirugía de emergencia. Mi hija, Ori, nació durante ese momento de incertidumbre y miedo. Su nombre, que significa “mi luz”, no fue elegido por casualidad. Antes de la cirugía, le dije a Jaron que cuando nuestra hija naciera, ella sería la luz que me esperaba al final de este túnel. Gracias a un extraordinario equipo de médicos en @cedarssinai y a semanas de atención dedicada, logré superarlo y comencé el camino hacia la recuperación. Hoy, estoy completamente curada y llena de gratitud por la vida que me han devuelto.

El viaje me ha enseñado mucho. Primero, es vital escuchar a nuestro cuerpo y confiar en lo que nos dice. El dolor, el malestar o incluso los cambios sutiles a menudo tienen un significado más profundo, y estar en sintonía con tu cuerpo puede salvarte la vida.

Segundo, la concienciación es importante. No tenía idea de que 3 de cada 100.000 mujeres embarazadas de más de 30 años son diagnosticadas con TVC (desarrollo de un coágulo de sangre en el cerebro).

Es muy importante identificarlo temprano porque es tratable. Si bien es poco común, es una posibilidad, y saber que existe es el primer paso para abordarlo. Compartir esto no tiene como objetivo asustar a nadie, sino empoderar a la gente. Si al menos una persona se siente obligada a tomar medidas por su salud debido a esta historia, habrá valido la pena compartirla.” compartió la intérprete de la Mujer Maravilla en una historia que refuerza su imagen como la heroína.

¿Qué es la trombosis venosa cerebral en el embarazo?

La trombosis venosa cerebral (TVC) es una condición poco frecuente pero grave que puede ocurrir durante el embarazo. Se produce cuando se forma un coágulo de sangre en las venas del cerebro, lo que puede bloquear el flujo sanguíneo y causar daños graves.

Los síntomas pueden variar, pero incluyen dolores de cabeza intensos, visión borrosa, convulsiones y debilidad en un lado del cuerpo. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son fundamentales para prevenir complicaciones.

¿Quién es Gal Gadot? Breve biografía

Gal Gadot Varsano, nacida en Israel, el 30 de abril de 1985, es una actriz, productora y modelo israelí. Ganó el título de Miss Israel en 2004 y representó a su país en Miss Universo. Su salto a la fama internacional llegó con su papel como Gisele Yashar en la franquicia “Fast & Furious”. Sin embargo, es mundialmente conocida por interpretar a la Mujer Maravilla en el Universo Extendido de DC Comics. Su interpretación de la superheroína le ha valido numerosos premios y reconocimientos, hasta consolidarla como una de las actrices más influyentes de Hollywood.

¿Cuántos hijos tiene Gal Gadot y quiénes son?

Gal Gadot está casada con Yaron Varsano desde 2008 y juntos tienen cuatro hijas: Alma (2011), Maya (2017), Daniella (2021) y la recién nacida Ori (2024). Cada una de sus hijas ha marcado un capítulo especial en la vida de la actriz, brindándole tanto desafíos como momentos de inmensa alegría.

Filmografía de Gal Gadot

La filmografía de Gal Gadot incluye una variedad de géneros y roles, entre los cuales se pueden destacar los siguientes:



Fast & Furious (2009)

Fast Five (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Wonder Woman (2017)

Justice League (2017)

Wonder Woman 1984 (2020)

Zack Snyder’s Justice League1 (2021)

Red Notice (2021)

Agente Stone (2023)

Blancanieves

Gal Gadot, con su valentía al compartir su experiencia, se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y concienciación sobre la salud femenina. Su historia sirve como un recordatorio de la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y buscar atención médica ante cualquier señal de alerta.