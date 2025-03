¿Por qué se llama Lollapalooza y quién estará en el lineup 2025?

Cada año, el Grant Park de Chicago se transforma en el epicentro de la música en vivo durante cuatro días repletos de actuaciones legendarias y una atmósfera vibrante que solo el festival Lollapalooza puede ofrecer. Con dos décadas de historia en la ciudad de los vientos, este festival a orillas del lago Michigan se ha consolidado como uno de los eventos musicales más longevos, grandes e icónicos a nivel global . La edición de 2025, que se celebrará del 31 de julio al 3 de agosto, promete no ser la excepción, atrayendo a miles de entusiastas en busca de una experiencia musical inigualable.

¿Quiénes encabezarán el cartel de Lollapalooza 2025 en Chicago?

La organización de Lollapalooza recién reveló un cartel estelar para su edición de 2025, que abarca una amplia gama de géneros musicales y cuenta con algunos de los nombres más importantes de la industria , junto a talentos locales y artistas emergentes. Las cabezas del cartel confirmadas para este año son:

Olivia Rodrigo

Tyler, the Creator

Sabrina Carpenter

Rüfüs du Sol

Luke Combs

Twice

A$AP Rocky

Korn

Gracie Abrams

Doechii

Pero la oferta musical de Lollapalooza 2025 va mucho más allá de sus figuras principales. Con más de 170 artistas distribuidos en nueve escenarios, el festival presentará actuaciones de renombrados músicos como Dom Dolla, Martin Garrix, Cage the Elephant, Clairo, Bleachers, T-Pain, Foster the People, Finneas, Gryffin, Flux Pavilion, Jpegmafia, The Marías, Young Miko, Knock2 y Remi Wolf, entre muchos otros. Este ecléctico lineup garantiza una experiencia musical diversa y emocionante para todos los asistentes.

¿Cómo y cuándo se pueden conseguir las entradas para Lollapalooza 2025?

Para aquellos que deseen ser parte de esta experiencia musical única, Lollapalooza ofrece diversas opciones de entradas para sus cuatro días de duración:

Entrada general de 4 días

GA+ de 4 días

VIP de 4 días

Platino de 4 días

Entradas de 1 día

Para una experiencia aún más exclusiva, los asistentes pueden optar por extras premium que incluyen paquetes de hotel oficiales, cabañas de lujo, transporte privado y acceso a zonas de observación privilegiadas junto a los escenarios.

Las entradas saldrán a la venta general el jueves 20 de marzo a las 11 a.m. (hora del centro) a través de Ticketmaster. Previamente, se ofrece una preventa con descuentos para los pases de 4 días. Los precios para los pases de 4 días comienzan en $385 USD para la entrada general, ascendiendo a $715 USD para GA+, $1565 USD para VIP y $4500 USD para el pase Platino. Las entradas de un día se lanzarán en una fecha posterior.

¿Qué actividades ofrece Lollapalooza además de la música?

Si bien la música es el corazón de Lollapalooza, la experiencia del festival va mucho más allá de las actuaciones en sus múltiples escenarios. Los asistentes pueden sumergirse en un ambiente vibrante que incluye arte, instalaciones interactivas temporales, activaciones de marcas, salones exclusivos y una destacada oferta gastronómica.

Chow Town, la zona de comida del festival, alberga a más de 80 vendedores que representan la diversidad y calidad de la escena culinaria de Chicago, hay opciones para satisfacer todos los paladares. Chow Town se divide en secciones temáticas como Dessert Island, Plant Base y Vibe Village, además de contar con bares que ofrecen una variedad de bebidas.

Para las familias, Kidzapalooza ofrece un festival dentro del festival, con talleres, actividades y música infantil durante todo el día. Los niños menores de 8 años pueden ingresar gratis a Lollapalooza acompañados de un adulto.

Además, los asistentes pueden disfrutar de puestos de merchandising, fiestas en los salones de patrocinadores, estaciones de recarga, pop-ups interactivos y carpas de autógrafos, lo que garantiza una experiencia completa y entretenida.

¿Qué países tienen Lollapalooza?

Además de su emblemática edición en Chicago, Lollapalooza ha expandido su presencia a nivel internacional, a fin de llevar su espíritu musical a diversos países. Actualmente, el festival se celebra anualmente en:

Chile (Santiago)

Argentina (Buenos Aires)

Brasil (São Paulo)

Alemania (Berlín)

Aunque hubo planes para una edición en Colombia (Bogotá), finalmente fue cancelada. La primera expansión internacional de Lollapalooza fue en 2011 en Santiago, Chile, lo que marcó el inicio de su exitosa trayectoria global.

¿Dónde se lleva a cabo el Lollapalooza?

El corazón de Lollapalooza reside en Grant Park, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Este extenso parque frente al lago Michigan ofrece un escenario espectacular con el icónico horizonte de la ciudad como telón de fondo, lo que crea una atmósfera única para disfrutar de la música y las diversas actividades del festival.

¿Qué significa Lollapalooza en inglés?

En inglés, la palabra “lollapalooza” se define como “algo que es extraordinariamente impresionante” o “un ejemplo sobresaliente”. También tenía un significado más antiguo y coloquial que se refería a “un gran chupetín”. Ambas definiciones influyeron en la elección del nombre por parte de Perry Farrell.

¿Por qué Lollapalooza se llama así?

Lollapalooza se llama así porque su creador, Perry Farrell, el carismático líder de la banda Jane’s Addiction, encontró la palabra en el diccionario y le pareció que describía perfectamente la grandiosidad y la diversidad de personas y música que esperaba congregar en el festival. La doble acepción de la palabra, tanto como algo impresionante como un gran chupetín, resonó con su visión del evento, e incluso la imagen del chupetín se utilizó en los primeros materiales promocionales. Además, Farrell recordó haber escuchado la palabra en la serie de “Los tres chiflados”, lo que añadió un toque peculiar y memorable al nombre del festival.

Line-up completo de Lollapalooza Chicago 2025

Olivia Rodrigo, Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, Rüfüs Du Sol, Luke Combs, Twice, A$Ap Rocky, Korn, Gracie Abrams, Doechii, Dom Dolla, Martin Garrix, Cage The Elephant, Clairo, The Marías, Djo, Dominic Fike, Bleachers, Wallows, Young Miko, Mk.Gee, Two Friends, T-Pain, Knock2, Foster The People, Still Woozy, Sierra Ferrell, Role Model, Finneas, Remi Wolf, Mau P, Royel Otis, Marina, Bladee, Barry Can’t Swim, Latin Mafia, Flipturn, Magdalena Bay, Gryffin, Jpegmafia, Isoxo, 2holis, Sammy Virji, Tape B, Isaiah Rashad, Levity, Cloonee, Fuji Kaze, Alex Warren, Chase & Status, Mariah The Scientist, Amaarae, Wave To Earth, The Dare, Marlon Hoffstadt, Ian, Artemas, Dr. Fresch, Gigi Perez, Xdiary Heroes, Ravyn Lenae, The Blessed Madonna, Wyatt Flores, Bunt., Blondshell, Calan Ayles, Damiano David, Overmono, Half•alive, Del Water Gap, Mark Ambor, Orion Sun, Joey Valence & Brae, Matt Champion, Bossman Dlow, Max Mcnown, Ole Gø, Flux Pavilion, Montell Fish, Otbooke Beaver, Fcukers, Mariposa, Julie, Glass Beams, La Femme, Kenny Mason, Wild Rivers, Katy Kirby, Prospa, Salute, Ca7riel & Paco Amoroso, Durand Bernarr, Rebecca Black, Murda Beatz, Orla Gartland, Wunderhorse, Wasia Project, Boynextdoor, Azzecca, Laila!, Flowerovlove, Charlotte Lawrence, Hey, Nothing, Ratboys, Layz, Nourished By Time, Alleycvt, Willow Avalon, Kickflip, Sunami, Isabel Larosa, Naomi Scott, Sam Austins, Jane Remover, Ziandzielu, Vinni, Lama Almeida, Chicago Youth Symphony Orchestra, Tanner Adell, Newdad, Black Party, Bôa, Torren Foot B2b Airwolf Paradise, Dogpark, Joe P, Old Mervs, Nimino, Dua Saleh, Jesse Detor, The Droptines, Silly Goose, Viperactive, Daniel Allan, The Symposium, Winnetka Bowling League, The Criticals, Jade Lemac, Jigitz, Mary Droppinz, Dj Heather, Junior Varsity, Hex Cougar, Landon Barker, Yana, Xaviersobased, Colby Acuff, Carol Ades, Carter Vail, Blk Odyssy, Bo Stahloo, Caroline Kingsbury, Star Bandz, Midnight Generation, Alexsucks, Benches, Aliyah’s Interlude, Lekan, Rachel Grae, Chicago Made, Sofia Camara, Girl Tones, Graham Barham, People R Ugly, Landon Conrath, Jev, Tessla, Kacirewsade, Raecola, Eddie And The Getaway, Zoe Ko, Cassandra Coleman, Winyah