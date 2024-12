Preocupa la salud de Tom Hanks por este inesperado motivo

Tom Hanks fue uno de los invitados especiales en Saturday Night Live el pasado fin de semana, donde encendió las alarmas por su estado de salud, ya que los televidentes notaron un extraño comportamiento en el actor.

El intérprete de 68 años estuvo acompañado de famosos como Paul Rudd, Emma Stone, Scarlett Johansson, Tina Fey, Alec Baldwin, Kristen Wiig y John Mulaney, en un programa conmemorativo por los 50 años del icónico show estadounidense.

¿Qué le pasó a Tom Hanks?

Durante su participación en un sketch del programa de comedia, se puede apreciar que a Tom Hanks le tiemblan las manos sin alguna razón aparente.

Estos temblores fueron visibles mientras realizaba un monólogo de apertura, lo que ha generado gran preocupación entre sus fans.

Su participación era una de las más esperadas de la noche, sin embargo, el temblor de sus manos desató muchas especulaciones sobre el estado de salud del histrión.

Hasta el momento, ni Tom Hanks ni ningún allegado se han pronunciado sobre este hecho y solo se han manejado suposiciones, pues algunos medios estadounidenses y en redes sociales señalan que podría tratarse de un trastorno neurológico o incluso efectos secundarios de algún medicamento.

La salud de Tom Hanks está en la mira otra vez

Esta no es la primera vez que la salud del actor causa preocupación, pues en junio de 2022, durante el estreno australiano de la película ‘Elvis’, se volvió viral un video en el que se le ve sostener un micrófono mientras que su mano derecha temblaba. Tom Hanks intentó estabilizar el micrófono con ambas manos mientras le hablaba al público, sin embargo, esto desató toda clase de comentarios.

En 2013, el intérprete reveló en una entrevista en Late Show with David Letterman, que fue diagnosticado con diabetes tipo 2.

“Fui al médico y me dijo: ‘¿Sabes esos niveles altos de azúcar en sangre con los que has estado lidiando desde los 36 años? Bueno, te has graduado. Tienes diabetes tipo 2, joven’”, dijo en ese entonces.