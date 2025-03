¿Qué dijo Karla Sofía Gascón sobre ‘La Sociedad de la Nieve’? La polémica broma que le costó otro escándalo

Karla Sofía Gascón, la reconocida actriz española protagonista de la controvertida película “Emilia Pérez”, volvió a encontrarse en una controversia tras un comentario que muchos calificaron de insensible e inoportuno en relación con la película “La Sociedad de la Nieve”. La broma, publicada en sus redes sociales, generó una rápida y airada reacción, especialmente por coincidir con el reciente fallecimiento de uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes sucedida en 1972. Este incidente volvió a abrir el debate sobre la línea entre el humor y la falta de tacto en las figuras públicas , además de sumarse a una ya larga lista de polémicas protagonizadas por la actriz.

¿Cuál fue el polémico comentario de Karla Sofía Gascón?

Durante una visita a los Picos de Europa, Karla Sofía Gascón compartió en sus redes sociales una fotografía acompañada del mensaje: “Hoy me siento como en La Sociedad de la Nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque, tal y como están las cosas, me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta”.

Este comentario fue particularmente desafortunado porque coincidió con el fallecimiento reciente de Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes del trágico accidente de los Andes.

La reacción negativa en redes fue inmediata, lo que empujó a la actriz a eliminar la publicación original.

Karla Sofía Gascón se puso a bromear en Instagram sobre La sociedad de la nieve, sin saber que uno de los sobrevivientes de la historia real falleció en las últimas horas. Horrible mujer 🐱 pic.twitter.com/nskty1AqoQ — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) March 30, 2025

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón tras eliminar su publicación?

Tras recibir duras críticas, Gascón decidió modificar su mensaje y aprovechó para compartir una reflexión más personal, vinculada con la trágica pérdida de su hermano, quien murió en un accidente de esquí.

“Hoy me siento dichosa y bendecida. Aunque mi hermano murió esquiando, sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día y riéndome de mí misma, pero sobre todo de aquellos que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás”, señaló Gascón en su nuevo post.

#KarlaSofíaGascón protagonizó este fin de semana una nueva polémica por un comentario de broma sobre #LaSociedadDeLaNieve. Su publicación coincidió con el fallecimiento de #ÁlvaroMangino, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Ante los malos comentarios cambió… pic.twitter.com/PeBYPLDgnn — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) March 31, 2025

¿Cuál es la trágica historia detrás del hermano de Karla Sofía Gascón?

La actriz ha compartido en varias ocasiones la trágica muerte de su hermano, quien falleció a los 29 años tras sufrir una grave lesión interna al chocar contra una roca mientras esquiaba en una pista sin pisar. Según explicó, los servicios de emergencia no pudieron atenderlo rápidamente debido a la altitud, lo que agravó la situación.

“Mi hermano tenía 29 años, era joven. Desde entonces, las navidades nunca han sido las mismas”, confesó Gascón en entrevistas anteriores.

¿Por qué Karla Sofía Gascón enfrenta constantes polémicas en redes sociales?

Esta reciente controversia no es un hecho aislado en la vida de Karla Sofía Gascón. La actriz previamente fue objeto de críticas por antiguos tuits calificados como ofensivos y racistas hacia comunidades específicas. Destacan comentarios polémicos sobre George Floyd y la comunidad musulmana en España, que la han colocado en el centro de la atención mediática en varias ocasiones . Sumado a que en cada ocasión que ha intentado defenderse, suele concluir con comentarios que parecen rechazar su responsabilidad.

¿Cómo respondió Karla Sofía Gascón a las críticas en su cumpleaños?

En su cumpleaños número 53, la actriz decidió enfrentar directamente las críticas con una contundente publicación en Instagram:

“Pueden manipular, mentir, descontextualizar o inventar lo que gusten. Toda mi vida he defendido a la mujer, la diversidad sexual y la igualdad entre todos los seres humanos. Seguiré siendo sarcástica, irónica, exagerada, antitaurina y antifascista”, afirmó.

Este mensaje fue interpretado como una defensa frontal frente a quienes cuestionan sus intenciones y comentarios públicos.

¿Qué proyectos tiene actualmente Karla Sofía Gascón?

A pesar de las controversias, Karla Sofía Gascón continúa impulsando su carrera profesional. Recientemente publicó su libro autobiográfico “Lo que queda de mí” y visitará el programa “El Hormiguero” para promocionarlo. Además, forma parte del elenco de la película “Las malas”, dirigida por Armando Bo y basada en la novela de Camila Sosa Villada.

La actriz demuestra así su determinación por continuar desarrollando su carrera, aunque tenga que enfrentar constantes críticas y controversias mediáticas.