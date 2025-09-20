Suscríbete
Qué ha sido de la vida de Amber Heard tras comenzar de cero en España

Luego del juicio legal que enfrentó contra Johnny Depp, la actriz se alejó de los reflectores para dedicarse a su vida con sus hijos

September 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Amber Heard fue vista disfrutando de un paseo por las calles de Madrid acompañada de sus tres hijos, en su nueva etapa lejos de Hollywood lejos del ruido mediático que marcó su vida.

Amber llegó a España en 2022 para empezar una nueva vida tranquila y privada, dedicada a la familia que ha formado con sus tres hijos.

La famosa actriz fue captada con un vestido largo y blanco de tirantes, lentes de sol y pelo recogido. Amber se dejó ver relajada y feliz mientras caminaba de la mano de su hija mayor, Oonagh Paige, con un vestido a rayas y una diadema, mientras que los gemelos Agnes y Ocean iban cómodamente en su carriola.

Amber Heard demuestra que está más feliz que nunca con la nueva vida que ha construido desde que dejó Estados Unidos, la actriz se mudó inicialmente a Mallorca, pero fue en Madrid donde finalmente encontró estabilidad.

Tras más de dos años alejada de la exposición mediática y controversias legales, Amber Heard se ha mantenido fuera de la industria cinematográfica de Hollywood tras el juicio que enfrentó contra su exesposo.

Ahora, a pesar de que no está activa en ningún proyecto, Amber Heard ha dejado entrever que sigue abierta a trabajar, siempre y cuando los proyectos sean compatibles con su nuevo estilo de vida.

Fuentes cercanas aseguran que la actriz ha recibido propuestas de trabajo, principalmente desde Europa, pero hasta ahora no ha confirmado su regreso a un set de filmación.

