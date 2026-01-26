¿Qué pasó entre Nicola Peltz y la familia Hadid? Un miembro de la familia aviva la polémica

El drama alrededor de la familia Beckham suma un nuevo capítulo. Esta vez, la conversación se encendió cuando Alana Hadid, hermana mayor de Gigi, Bella y Anwar Hadid, reaccionó públicamente a uno de los comentarios generados tras el reciente comunicado de Brooklyn Beckham, en el que pedía privacidad mientras exponía conflictos familiares.

Alana decidió responder a un usuario que señalaba la contradicción entre pedir discreción y hacer pública la ruptura con su familia. Su respuesta fue directa: cuestionó que Nicola Peltz realmente quiera privacidad, asegurando que lleva años intentando ganar notoriedad pública. El comentario no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó, dado el historial que une a ambas familias.

Claro, y esa chica no quiere privacidad. Lleva una década intentando ser famosa. Alana Hadid.

El pasado sale a la luz

Cuando Nicola Peltz tenía 22 años, mantuvo una relación con Anwar Hadid, cuatro años menor que ella. Durante ese periodo, según versiones que resurgen ahora, Nicola habría estrechado lazos con Yolanda Hadid, madre del clan y figura clave del reality The Real Housewives of Beverly Hills. Con el tiempo, la familia Hadid habría mostrado incomodidad con la relación, señalando una dinámica controladora y una diferencia de edad que no les convencía. Tras esas tensiones, Nicola dejó de seguir a la familia Hadid y Anwar se distanció de los suyos, poco antes de que la relación terminara.

Las comparaciones con la actual situación de los Beckham no tardaron en aparecer. En redes, algunos usuarios especulan si Victoria Beckham pudo haber sido advertida por Yolanda Hadid sobre experiencias similares. Mientras tanto, Nicola Peltz se prepara para el estreno de su próxima película, Ballerina, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si toda esta exposición mediática será un impulso para la taquilla o si el ruido terminará eclipsando el proyecto.