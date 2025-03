Quién es el papá de Yuridia que sufrió un ACV y no pudo recibir la visita de la cantante

La cantante Yuridia reveló a través de un video en TikTok que su padre, Genaro Gaxiola, sufrió un accidente cerebrovascular, mismo que le ha dejado graves complicaciones de salud.

La intérprete de ‘Ya te olvidé’ contó que a su llegada a México, después de su gira por Estados Unidos, le dieron la terrible noticia, pero no ha tenido la oportunidad de visitar a su papá debido a que ha estado bajo revisión médica por su tercer embarazo.

“Llegamos antier y me topo con la noticia de que mi papá tuvo un accidente cerebrovascular (ACV), y pues he estado estos días aquí porque tengo que ir al doctor, no he podido ir a visitarlo a Tepoz, porque pues tengo que ir a ver cómo va Novita bebé. Esas son las noticias que me recibieron en México al llegar”, relató la artista.

Además, explicó que su papá probablemente no pueda acompañarla en su próximo concierto el 5 de abril en la Plaza de Toros México, donde se espera la asistencia de más de 42 mil personas, uno de los shows más importantes de su carrera.

“Mi papá ahorita no puede hablar bien y creo que no puede caminar, tiene que tomar terapias para volver a caminar y pues he estado prácticamente acostada viendo al techo contemplando la vida y pensando en que probablemente no va a poder ir a la Plaza de Toros porque lo primordial es su salud”.

¿Quién es Genaro Gaxiola, el papá de Yuridia?

Genaro Gaxiola es el papá de la reconocida cantante Yuridia Francisca Gaxiola Flores. Es un compositor y cantante originario de Hermosillo, Sonora, quien ha tenido una influencia significativa en la vida y carrera musical de su hija. Desde temprana edad, fomentó el talento musical de su hija, llevándola a competencias de canto en Arizona, donde la familia emigró cuando ella tenía ocho años, y apoyándola en sus primeros pasos en la música.

Fue un comercial de televisión lo que despertó el interés de Genaro Gaxiola de convencer a Yuridia de realizar el casting para La Academia. Ella aceptó y fue elegida como uno de los 18 participantes de la cuarta generación.

Además de ser una figura clave en la formación artística de Yuridia, Genaro ha destacado por sus propias contribuciones a la música. Es conocido por haber compuesto canciones, incluyendo ‘Sobreviviré’, un tema que la artista interpretó como bonustrack en su álbum debut ‘La voz de un ángel’, y por colaborar en proyectos como “Llévate”, junto a Edén Muñoz, interpretada por Yuridia y Los Dos Carnales en el disco ‘Pa’ luego es tarde’.

Su talento vocal también ha sido reconocido, mismo que le ha heredado no solo a Yuridia, también a su hijo Genaro Gaxiola Flores, quien ha mostrado aptitudes para el canto.

¿Qué es un ACV?

De acuerdo con la Clínica Mayo, un accidente cerebrovascular isquémico se produce cuando el suministro de sangre que va a partes del cerebro se obstruye o se reduce, lo que evita que el tejido del cerebro reciba oxígeno y nutrientes. Las neuronas cerebrales comienzan a morir en minutos.

Otro tipo de accidente cerebrovascular es el hemorrágico, que se produce cuando un vaso sanguíneo del cerebro tiene un derrame o se rompe y causa un sangrado. La sangre aumenta la presión en las neuronas cerebrales y las daña.

Algunos síntomas de un ACV son: