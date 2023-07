¿Quién es el personaje de Barbie en la vida real?

La muñeca Barbie es uno de los juguetes más amados y reconocidos por los niños y niñas alrededor del mundo. Tras su creación en 1959 por la marca Mattel, la icónica muñeca ha generado más de 58 millones de ventas al año en 150 países a nivel mundial.

Barbie está inspirada en la muñeca suiza Bild Lilli Instagram @barbie

Pero desde sus inicios, la gente se ha preguntado: ¿quién es Barbie en la vida real?

Para explicarlo, es necesario hacer un recuento de cómo empezó la historia de la muñeca.

¿Cuál es la historia de Barbie?

Ruth Handler y su esposo Elliot iniciaron su compañía el 1945 al asociarse con Harold “Matt” Matson. El nombre de la compañía surgió de la combinación del apodo de Matson y el nombre de Elliot: Mattel. Su primer juguete exitoso fue un instrumento parecido a un ukelele llamado Uke-A-Doodle.

Unos años después, Ruth paseaba con su hija Barbara por las calles de Suiza, cuando vieron a la muñeca Bild Lilli en un escaparate, como contó Barbara Handler en una entrevista al New York Times en 2002. A la niña le encantó esa muñeca, principalmente porque, a diferencia de las muñecas de papel con las que solía jugar, ésta era tridimensional y tenía ropa de verdad.

Sin embargo, para que la muñeca pudiera tener diferentes outfits, era necesario comprar nuevas muñecas, por lo que Ruth decidió crear una muñeca similar, a la que se le pudieran crear diferentes atuendos que se venderían por separado.

Sin embargo, los hombres al mando de Mattel, así como los compradores de las distintas jugueterías, no creían que esta muñeca fuera a funcionar. Pero Ruth fue persistente y logró convencerlos, nombrando a la muñeca “Barbie”, una variación cariñosa del nombre de su hija Barbara.

¿Quién es Barbie en la vida real?

Según la autora del libro The Good, the Bad, and the Barbie, Tanya Stone, Ruth Handler quería que la muñeca permitiera las niñas imaginar que podían ser lo que quisieran, dándoles la posibilidad de soñar más allá de sus límites. Y aunque no establecía que las niñas deberían ser algo en especial, buscaba darles la posibilidad de serlo. Si una niña quería ser presidente, debía tener la posibilidad de serlo. Si quería se chef, debía tener la posibilidad de serlo.

Así, Barbie no es una persona en específico. Siguiendo la mentalidad de su creadora Ruth Handler y su pequeña Barbara, Barbie es cualquier niña – o persona - que quiera ser algo grande en su vida.