Quién es Halsey, la cantante que tuvo que ser hospitalizada tras sufrir una convulsión

Halsey dio a conocer que tuvo que ser hospitalizada luego de sufrir una convulsión. La cantante de 29 años conocida por éxitos como “Closer”, compartió en sus redes sociales la noticia para que sus seguidores supieran sobre su estado de salud.

Mediante un video en Instagram donde se mostró a sí misma y a su prometido, Avan Jogia, en el hospital, la estrella musical comentó: “Feliz Día de la Visibilidad Bi atrasado. Este año lo celebro muriendo con un hombre a mi lado (por razones legales, es una broma)”.

La artista, quien ha sido abierta sobre sus problemas de salud crónicos, respondió a un fan en X (Twitter), diciendo: “¡Estoy en casa del hospital después de unos días, así que una victoria es una victoria!”. Más tarde añadió con humor: “¡Tuve una convulsión! ¡Muy aterrador! ¡No lo recomiendo!”.

¿Quién es Hasley?

Ashley Nicolette Frangipane, más conocida por su nombre artístico Halsey, es una cantante, actriz, activista, compositora y directora de videos estadounidense.

Hasley ha recibido varios premios, incluidos tres Billboard Music Awards, un Billboard Women in Music Award,4 un American Music Award y hasta tres nominaciones a los premios Grammy. En 2020 fue incluida en la lista anual de la revista Time dentro de las 100 personas más influyentes del mundo.

¿Cuáles son las enfermedades crónicas que sufre Halsey?

Halsey ha sido diagnosticada con varias enfermedades crónicas, incluyendo lupus eritematoso sistémico (LES) y un raro trastorno linfoproliferativo de células T, según reveló en junio de 2022.

El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar múltiples órganos, mientras que los trastornos linfoproliferativos de células T son un grupo raro de tumores linfáticos que pueden causar lesiones en la piel, masas en otros órganos, leucemia u otras condiciones.

En una actualización en mayo, la compositora expresó: “Me siento como una anciana. Me dije a mí misma que me daría dos años más para estar enferma. A los 30, voy a renacer, no voy a estar enferma, voy a lucir súper bien y tener mucha energía para rehacer mis veinte en mis treinta”.

