Quién es la actriz de ‘Gossip Girl’ que estuvo desaparecida por dos semanas

Chanel Maya Banks, actriz de ‘Gossip Girl’, quien estuvo desaparecida desde el pasado 30 de octubre fue localizada la madrugada de este miércoles 13 de noviembre en Los Ángeles, California. El portal de noticias TMZ reportó que Banks está “sana” y “salva” y no presenta lesiones.

Asimismo, las autoridades indicaron que no hay indicios de que la actriz haya sido víctima de algún delito. Fueron los padres y la prima de la intérprete quienes denunciaron su desaparición después de cinco días sin saber nada sobre ella y de que la Policía la incluyera en la lista de personas desaparecidas.

¿Dónde se encontraba Chanel Maya Banks?

Según la policía de Los Ángeles, ha sido la propia actriz la que ha acudido a comisaría para confirmar que se encuentra en perfectas condiciones. “Está completamente sana. No está en peligro. Está bien y ya se le ha quitado de la lista de personas desaparecidas. Hemos cerrado nuestra investigación”, anunciaba el portavoz de la policía, Charles Miller, a la revista People.

Además, Chanel Maya ha hecho unas inquietantes declaraciones en contra de su familia y, según ha explicado ella misma en True Crime News, “tras bautizarme con mi pastor favorito, por fin soy libre”.

En esa conversación con el citado medio, que no ha sido emitida, la actriz habría contado que se fue a Texas para ser bautizada: “Dicen que, una vez que eres liberado por Jesucristo, eres libre de verdad, así que hace seis días le dije a mi esposo que me iba a bautizar con uno de mis pastores favoritos, el pastor Robert Clancy. Me llevó al aeropuerto y me marché durante una semana. También lo vi como una oportunidad para escapar de mi jaula”.

Chanel Maya continuó explicando que “nunca me permitiré que me silencien nunca más, y menos mis abusadores. Durante 36 años aplastantes he tenido que soportar los abusos abominables”.

¿Quién es Chanel Maya Banks?

Chanel Maya Banks es conocida por su papel como “Sawyer Bennett” en la popular serie Gossip Girl.

La madre y la prima de la actriz habían presentado una denuncia por desaparición a principios de este mes después de revelarse que Chanel no estaba en su casa en Los Ángeles. «Cinco días sin saber nada de ella son señales de alerta y alarmas», dijo la prima de Banks, Danielle-Tori Singh, a ‘Eyewitness News’ el miércoles 13 de noviembre.

Chanel Banks se casó en noviembre de 2023 con un hombre identificado en su página de TikTok por las iniciales ‘CJ’. Según Singh, el esposo de la actriz le dijo que Banks «no quiere que la encuentren» y que «se comunicará con ella cuando esté dispuesta».

No obstante, la misma aclaró a la policía que no sospechaban que el esposo de Chanel hubiera hecho “algo sucio” a Banks, y tampoco podían tomar medidas en su contra hasta que no hubieran pruebas contundentes.

