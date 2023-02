¿Quién es la mamá biológica del hijo de Cristiano Ronaldo?

¿Qué pasó con la mamá de Cristiano Ronaldo Jr?

La pareja conformada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodgíguez tiene una amplia familia conformada por hijos biológicos, un bebé que tristemente falleció y el preadolescente del futbolista con otra mujer. A su corta edad, el primogénito de CR7 ya es toda una figura de interés público, pero además del gran parecido a su papá, lo que más llama la atención es el misterio que rodea saber quién es la mamá biológica de Cristiano Ronaldo Jr.

¿Cuántos hijos tiene Cristiano Ronaldo y con quién?

Ronaldo es padre de cinco hijos. Se estrenó como papá el 17 de junio del 2010 cuando nació Cristiano Ronaldo Jr. Después se volvió papá de gemelos por gestación subrogada con su pareja Georgina Rodríguez. Juntos tuvieron a una hija en común, que nació en 2017. La pareja esperaba a sus gemelos en 2022, pero el niño falleció y solamente sobrevivió su hija.

Te puede interesar

¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo Jr?

Este 2023, Cristiano Ronaldo Jr cumplirá 13 años. Cuando tenía tan solo 11, sorprendió a todo el mundo posando con su papá y presumiendo de su impresionante aspecto físico. La postal que le dio la vuelta al mundo hizo evidente que tienen la misma genética con un torso y abdominales casi iguales. Inmediatamente, los seguidores del futbolista reaccionaron a la publicación, sorprendidos de la apariencia de su hijo a pesar de tener tan solo 11 años. El joven Cristiano Ronaldo Jr fichó por las fuerzas básicas del Manchester United y antes ha logrado brillar con el equipo infantil de la Juventus de Turín en Italia, aunque ahora ya es parte de los Red Devils.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

¿Quién es la mamá biológica de Cristiano Ronaldo Jr?

La identidad de la madre biológica de Cristiano Ronaldo Jr. sigue siendo anónima. Una de las especulaciones más fuertes de cómo es que Ronaldo se volvió padre primerizo viene del tabloide Sunday Mirror. En 2010 escribieron que se trataba de una “mesera sin un centavo” que habría recibido $15 millones de dólares por parte del futbolista para guardar silencio. “Todos creían que Ronaldo había usado una madre subrogante para tener a su bebé, pero el Sunday Mirror puede revelar la verdad de su paternidad repentina e inesperada”, redactaron. Y que Ronaldo le habría dicho a sus amigos que no revelará la identidad de la madre hasta el cumpleaños 18 de Cristiano Jr. La mujer, a quien Ronaldo presuntamente conoció en un bar, contactó al agente de Cristiano, Jorge Mendes, y el futbolista accedió a una prueba de ADN, según el medio. También avalan que a la mamá le pagaron $15 millones de dólares para mantener su identidad confidencial y dejar que la familia de Ronaldo, y él, se hicieran cargo del niño. En la película biográfica de Ronaldo, el portugués habló de esta situación. “Cuando Cristiano Jr. crezca, siempre le voy a decir la verdad, porque lo merece. Porque es mi hijo”. Añadió: “le voy a decir [quién es su mamá biológica] cuando sienta le momento adecuado. No sé, cuando él tenga ¿10, 11, 12? La gente especula que estuve con esta chica o con otra, o que hubo una madre sustituta. Nunca le he dicho a nadie y nunca lo diré", concretó CR7.

Sigue leyendo