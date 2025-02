Quién es Madison LeCroy, la protagonista de ‘Southern Charm’ que anunció su segundo embarazo

Madison LeCroy, personalidad del reality show estadounidense ‘Southern Charm’, anunció que está esperando a su segundo bebé, el primero con su esposo Brett Randle.

“Y así de simple... ¡Nuestro mundo está cambiando de la manera más mágica! Ver ‘Embarazada’ en esta prueba de embarazo fue el mejor momento de nuestras vidas. ¡Estamos ansiosos por conocerte, pequeño!”, escribió la famosa.

Sus seguidores se entusiasmaron con la noticia y le dejaron mensajes de cariño y felicitaciones.

La famosa ya es madre de un niño de 12 años, Hudson, fruto de su ex matrimonio con Josh Hughes.

Brett Randle y Madison LeCroy ya habían expresado sus deseos de ampliar la familia desde 2024, incluso, ella reveló que su hijo estaba dispuesto a tener un hermano.

“Hace poco, me dio permiso para tener un hermano. Me dijo: ‘Mamá, ya puedes tener un bebé'. Y yo le dije: ‘Oh, está bien. Gracias. Estaba esperando que me lo dijeras”, dijo a la revista Us Weekly.

Además, en una plática con The Daily Dish, dijo que tener más hijos era uno de sus principales objetivos para el 2025: “Creo que hacer crecer mi familia es definitivamente mi objetivo para 2025, y estoy emocionada de concentrarme más en eso y estar presente y estar saludable y hacer todas esas cosas que nos decimos que vamos a hacer a partir del 2 de enero”.

Los problemas de Brett Randle

La pareja tuvo que dejar sus planes de paternidad de lado por un tiempo debido a que a Brett Randle le diagnosticaron cáncer de tiroides a finales de 2023, justo cuando se preparaban para celebrar su primer aniversario de bodas.

Afortunadamente, Madison LeCroy quedó embarazada “instantáneamente”, según le dijo a la revista People. “Sinceramente, me estaba pellizcando… Estoy extasiada”, añadió.

¿Quién es Madison LeCroy?

Madison LeCroy nació el 6 de octubre de 1990 en Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos, por lo que, actualmente tiene 34 años.

Saltó a la fama gracias al reality show ‘Southern Charm’, cuyo primer episodio fue lanzado el 3 de marzo de 2014. Trata de un grupo de solteros socialités de Charleston, en Carolina del Sur, y abren las puertas de sus casas para mostrar cómo viven.

También es muy conocida en redes sociales, donde se dedica a compartir contenido de su estilo de vida, como rutinas de ejercicio, outfits y sus ratos en la playa.

Además de socialité e influencer, su profesión es ser estilista. Tiene su propio salón de belleza en el que adora maquillar, tal como se muestra en el reality show. Ha trabajado como maquillista en varias revistas de talla internacional.

Hace unos años, fue señalada como la presunta tercera en discordia en la relación de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, aunque nunca se confirmó.

Brett Randle y Madison LeCroy se casaron en México en noviembre de 2022 después de iniciar su romance a principios de 2021.