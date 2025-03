Quién es Matías Gruener, el hijo de Susana Zabaleta que sigue sus pasos en la música

Hace unos días, Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, quien está incursionando en el mundo de la música, se presentó en la estación Chabacano del Metro de la Ciudad de México, donde ofreció un pequeño concierto, sin embargo, esta presentación se vio empañada por comentarios negativos por parte de algunos internautas.

Lamentablemente, desde hace muchos años, el joven cantante ha sido señalado por ser el “hijo adoptivo” de Susana Zabaleta y lo han acusado de “colgarse” de la fama de sus padres, una situación que los ha lastimado profundamente como familia, por ello, la intérprete decidió hacerle frente a las críticas con un poderoso mensaje.

Durante una reciente entrevista con Pati Chapoy para ‘Ventaneando’, la cantante señaló que su hijo es muy talentoso y está trabajando mucho por su sueño, por lo que no hay necesidad de señalarlo por su historia.

“Lo que más le duele en la vida (a Matías) es que, lleva un año entero haciendo música, tratando de hacer música, cantando en miles de lugares, haciendo todo lo que puede para la música, que eso es lo que tiene que hacer y le va a costar muchos años, porque así cuesta, pero lo primero que le dicen es ‘el hijo adoptivo de Susana Zabaleta’ ¿qué necesidad hay?”, dijo la también actriz.

“Todos estábamos llorando, le decía yo: ‘mi amor, si yo me hubiera parado por las cosas que han dicho de mí no tendría esta casa (…) tú tienes una historia conmigo, no podemos olvidar esa historia, estamos orgullosos de quiénes somos, nosotros somos familia. Que no lo entiendan afuera, pues perdón, es asunto de ellos’”, dijo la artista.

Susana Zabaleta también dejó en claro lo importante que es para ella su hijo: “Matías es mi substancia, es mi vida, mi corazón, mi amor, es todo”.

Matías Gruener se defiende de los comentarios negativos

Luego de su concierto en el metro capitalino y de los comentarios negativos, el joven cantante se pronunció en redes sociales y defendió su privacidad, su historia y su familia, dejando claro que nadie tiene derecho a contar su vida, pues solo le pertenece a él y no es un tema que deba estar en discusión.

“Desde que tengo memoria, la gente ha opinado sobre mi vida. Han contado versiones, han sacado conclusiones, han hablado como si supieran lo que significa caminar con mi historia sobre los hombros. Pero hoy, quiero dejar algo claro: mi vida no es un cuento que alguien más pueda narrar”, escribió en Instagram,

“Yo nací así. No elegí mi inicio, pero sí el camino que sigo. Y como yo, hay millones de personas con historias similares, personas que han tenido que encontrar su identidad en medio de preguntas sin respuesta. Esto no es un secreto, no es algo de lo que deba avergonzarme, pero tampoco es un tema de debate para el mundo”, añadió.

Matías Gruener también subrayó que este tema lo ha perseguido por toda su vida y muchos comentarios maliciosos se han disfrazado de supuesta curiosidad, tratando de definirlo por cómo inició su camino.

“A lo largo de mi vida, me he encontrado con opiniones disfrazadas de curiosidad, con comentarios que intentan definir quién soy sin conocerme realmente. Y estoy aquí para decir que ya basta. No necesito que nadie valide mi historia, porque esta historia me pertenece solo a mí. No se trata de buscar lástima ni de justificar nada. Se trata de tomar la voz que me corresponde y decirlo con claridad: mi vida privada es eso, privada. Y si hay alguien que debe contar mi historia, soy yo”.

“Así que para todos aquellos que han sentido la necesidad de hablar, de suponer, de convertir mi verdad en un rumor más, les digo: escuchen de una vez, y de la única fuente que importa. Esto es mío. Y solo yo decidiré cómo, cuándo y con quién compartirlo. Hoy, esta historia deja de ser un misterio para convertirse en lo que siempre ha sido: mía”.

¿Quién es Matías Gruener Zabaleta?

Matías Gruener Zabaleta, el joven cantante de 19 años, está emergiendo como una figura prometedora en el mundo del espectáculo mexicano, siguiendo los pasos de su madre, la reconocida actriz y soprano Susana Zabaleta.

El también hijo del cineasta Daniel Gruener, ha demostrado que tiene un gran talento, no solo para la música, también para la actuación.

Nació el 4 de diciembre de 2005 en Coahuila y tuvo su primer encuentro con el escenario a los seis años, cuando interpretó a Pericles en la obra de teatro ‘Los Locos Addams’ junto a su madre en el Teatro de los Insurgentes.

A lo largo de su adolescencia, participó en proyectos como la obra ‘A los 13’, en 2019 y formó parte del grupo juvenil LemonGrass, donde comenzó a explorar su faceta musical.

Su padre, el director Daniel Gruener, lo invitó a participar en el cortometraje ‘Tarjeta roja’, que formó parte del proyecto Short Plays. También formó parte de la película ‘Héroes’ y de la serie ‘Marea alta’.

En televisión ha actuado en el programa ‘Como dice el dicho’ en el capítulo ‘De un mal, siempre queda señal’. Además, fue parte del reality show ‘Survivor’.

Su carisma lo ha convertido en un influencer en redes sociales, con más de 65,8 mil seguidores en Instagram y una impresionante base de 797 mil en TikTok, donde comparte momentos de su vida y su música.